ITTS “Divini” di San Severino Marche, il sindaco Piermattei: «Obiettivo la consegna per il prossimo anno scolastico»

SAN SEVERINO MARCHE – La ricostruzione dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale “Eustachio Divini” di San Severino Marche sta procedendo con significativi progressi, nonostante le diverse difficoltà burocratiche affrontate in questi anni. Lo scorso dicembre è stata inaugurata la nuova palestra, grande soddisfazione quella espressa dal sindaco di San Severino Marche Rosa Piermattei: «L’inaugurazione della nuova palestra dell’istituto è stato sicuramente un traguardo importante per tutta la comunità locale e per i ragazzi che frequentano questo istituto che è un fiore all’occhiello per la nostra città e per il mondo della scuola regionale. Alla cerimonia di consegna di questi spazi hanno partecipato diverse autorità – ha aggiunto -, tra cui il commissario straordinario per la ricostruzione Sisma 2016, senatore Guido Castelli, cui va il ringraziamento di tutti per aver preso a cuore la situazione e aver dato una svolta alla ricostruzione di questo complesso. Con lui c’erano il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e il presidente della Provincia di Macerata, Sandro Parcaroli. Durante l’evento ho personalmente ricordato come la palestra rappresenti non solo un passo avanti nella ricostruzione post-sisma, ma anche un simbolo di speranza e resilienza per tutta la comunità studentesca che da tempo attende l’ultimazione del nuovo “Divini”».

Sopralluogo al cantiere – San Severino Marche (Fonte foto: Pagina Facebook Castelli) Lavori in corso in questi anni ITTS Divini (Fonte foto: Pagina Facebook ITTS Divini) Inaugurazione palestra ITTS Divini (Fonte foto: Pagina Facebook ITTS Divini)

Non poteva mancare l’obiettivo svelato ed il costo sostenuto per quanto concerne l’intera struttura da parte del primo cittadino di San Severino Marche: «Per quanto riguarda l’avanzamento dei lavori dell’intero complesso va detto che è praticamente in fase di completamento la struttura principale. Le imprese sono impegnate nell’ultimazione degli impianti e delle finiture. L’obiettivo dichiarato è la consegna dell’intera struttura per il prossimo anno scolastico. L’investimento totale per la ricostruzione dell’Istituto “Divini” ammonta a circa 15 milioni di euro, esattamente 14 milioni e 700 mila euro. Questo finanziamento copre sia la realizzazione della nuova palestra sia la ricostruzione dell’edificio scolastico principale».

Il sindaco Piermattei ha inoltre evidenziato come la ricostruzione dell’Istituto Tecnico Tecnologico Statale ha affrontato diverse sfide nel corso degli anni: «Dopo il sisma del 2016, i lavori iniziarono nel 2019, ma furono interrotti a causa del rinvenimento di reperti archeologici e successivamente del fallimento dell’impresa appaltatrice. Queste difficoltà hanno causato ritardi significativi, ma grazie alla collaborazione tra le istituzioni locali, regionali e nazionali, i lavori hanno ripreso slancio, portando all’inaugurazione della palestra e avvicinando la comunità scolastica al ritorno nella sede storica. Siamo certi che presto potremo finalmente restituire alla comunità scolastica una struttura moderna e sicura».