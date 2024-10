Torna la Dieci di Ancona, con la Guardia di Finanza e per ricordare Lorenzo Farinelli

ANCONA – La Dieci di Ancona per Lorenzo Farinelli e con la Guardia di Finanza: la corsa su strada andrà in scenda domenica prossima, 20 ottobre, con partenza alle ore 9.15 da piazza Roma e arrivo nello stesso luogo. Comprenderà una competizione nazionale su percorso omologato da 10 chilometri, una 10 km non competitiva e una 5 km aperta a tutti. La Dieci di Ancona giunge così alla sua quinta edizione, la quarta dedicata a Lorenzo Farinelli, il trentaquattrenne medico anconetano venuto a mancare nel 2019, e sostenuta dalla fondazione a lui intestata. E sarà anche la seconda edizione della Legality Run, con la partecipazione e la collaborazione della Guardia di Finanza, quest’anno nell’ambito dei festeggiamento per i 250 anni dalla fondazione del corpo. La manifestazione sportiva si snoderà dal Porto Antico a Porta Pia, passando per piazza Cavour ed è organizzata come tutti gli anni dalla Sef Stamura Ancona in collaborazione con il Comune di Ancona, il comando regionale Marche della Guardia di Finanza, la Regione Marche, l’Università Politecnica delle Marche, Ancona Servizi, l’Ufficio scolastico regionale, la fondazione Azienda ospedaliero universitaria Marche onlus, la fondazione Farinelli onlus, l’Autorità di sistema portuale, la Federatletica e il Coni Marche. Tutti presenti alla presentazione che s’è svolta stamattina in Comune.

Un momento della conferenza

Il nuovo percorso più pianeggiante, individuato dagli organizzatori e omologato dalla Fidal, prevede un circuito di cinque chilometri, che nel caso della Dieci verrà ripetuto due volte, che da piazza Roma va verso corso Garibaldi, Porto Antico, rotatoria di Porta Pia, corso Stamira, piazza Cavour e ritorno a piazza Roma. «Siamo giunti alla quinta edizione di questa Dieci, grazie a tutti i partner di quest’iniziativa – ha detto il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni –. Sottolineo l’importanza della partecipazione della fondazione Farinelli, nel ricordo di questo ragazzo che ha lasciato tanti buoni sentimenti nei giovani e nei meno giovani, e di cui è fondamentale mantenere vivo il ricordo. Grazie alla Guardia di Finanza siamo alle seconda edizione della Legality Run e della Marathon Kids per i bambini, un messaggio di cultura della legalità profondo che viene dato alle giovani generazioni e mai scontato. Il ricordo di Falcone e Borsellino deve animare i cuori delle giovani generazioni e delle istituzioni. Falcone e Borsellino sono gli esempi di come uno Stato deve continuare a esserci e l’amministrazione comunale ci tiene tantissimo a questo messaggio».

«L’amministrazione comunale sta facendo tanto per lo sport cittadino e per i suoi impianti – ha aggiunto l’assessore Daniele Berardinelli – anche se in questo caso non si parla di impianti ma di una gara che permette di scoprire le bellezze di Ancona, un modo per promuovere questa città». «Sosteniamo questa manifestazione che ha all’interno un evento ludico motorio riservato ai più piccoli – ha spiegato l’assessore Antonella Andreoli –, un percorso più semplice per ragazzi e famiglie, ma anche perché è un momento di condivisione che serve a conoscere meglio la città, ma anche la legalità, e il supporto alla ricerca con la fondazione Farinelli». Quindi è stato il turno del consigliere regionale Marco Ausili che ha portato i saluti del governatore Acquaroli e che ha ricordato la figura di Lorenzo Farinelli: «Esprimiamo grande favore per quello che da cinque anni si sta raccogliendo intorno alla figura di Lorenzo. Viviamo in un’epoca in cui la società tende a disgregarsi. Mettere insieme tutti questi soggetti e farlo positivamente in questo modo è un passo che ci fa sentire la bellezza di fare parte della stessa comunità. Lorenzo riesce a fare ancora qualcosa di straordinario».

«La legalità è una scatola che ognuno di noi deve riempire – ha spiegato quindi il generale e comandante regionale generale della Guardia di Finanza, Nicola Altiero –, con il meglio di noi, il rispetto delle regole, il sacrificio. Queste sono iniziative che devono lasciare una scia positiva che possa coinvolgere le nuove generazioni cui rivolgiamo costantemente la nostra attenzione». Per dare ulteriore risalto all’evento, parteciperanno alla gara competitiva due portacolori del gruppo sportivo Fiamme Gialle della Guardia di Finanza: Sveva Fascetti, vice campionessa italiana dei 3000 siepi e Matteo Guelfo, giovane atleta emergente dei 1.500 metri. Inoltre erano presenti in conferenza stampa, per la Guardia di Finanza, Rosaria Console, maratoneta vincitrice di un oro alle Universiadi e due argenti ai Giochi del Mediterraneo nella mezza maratona, il maratoneta Daniele Caimmi che ha partecipato alle Olimpiadi di Atene del 2004 e Lucia Morico, bronzo alle Olimpiadi di Atene nel 2004 nella disciplina del judo.