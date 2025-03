Controlli nel Piceno, sorpreso con sei involucri di eroina: arrestato

Un italiano residente in riviera, pregiudicato, è stato tratto in arresto, trovato in possesso di sei involucri di eroina

ASCOLI PICENO – Nella settimana appena trascorsa sono stati ulteriormente rafforzati tutti i servizi svolti dalla Polizia di Stato al fine di garantire ordine e sicurezza, in particolare tramite servizi di prevenzione. È stato difatti potenziato il dispositivo che ha visto impiegato per cinque giorni il Reparto Prevenzione Crimine in prevalenza sui quadranti orari serali e notturni oltre alla predisposizione di servizi straordinari di controllo del territorio in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza per l’intero fine settimana. Tale attività di controllo del territorio nell’intera provincia ascolana ha permesso l’identificazione da parte degli operatori di 571 persone di cui 59 extracomunitari ed oltre 330 veicoli nel corso di più di 30 posti di controllo.

I suddetti servizi hanno inoltre consentito, grazie anche all’ausilio del personale di rinforzo che si è andato ad aggiungere a quello ordinariamente in forza, il controllo degli avventori di nove esercizi pubblici, di segnalare all’A.G. due cittadini italiani, pregiudicati, deferiti per calunnia in concorso e di un cittadino italiano deferito per furto aggravato. Sono state effettuate due sanzioni al codice della strada ed una sanzione amministrativa mentre sono dieci le denunce di reato ricevute.

Nello specifico, un cittadino italiano residente in riviera, pregiudicato, è stato tratto in arresto per il reato previsto dall’Art.73 comma 1 DPR 309 del 1990 in quanto a seguito di un controllo effettuato, veniva trovato in possesso di sei involucri di sostanza stupefacente di tipo eroina. Dalla successiva perquisizione effettuata presso la sua abitazione, veniva rinvenuta e sequestrata ulteriore sostanza stupefacente di tipo Hashish, nonché tre bilancini, un coltello e materiale per il confezionamento e del denaro frutto dall’attività di spaccio.

Inoltre, un Cittadino Italiano è stato segnalato all’Autorità Amministrativa per violazione dell’Art 75 DPR 309 del 1990 in quanto, a seguito di un controllo, veniva trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo eroina.