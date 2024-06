Offagna, tentate truffe telefoniche, il sindaco: «Fate attenzione»

OFFAGNA – Sono tantissimi i tentativi di truffa telefonica ai danni dei cittadini in questi mesi. E quelli della Valmusone non sono di certo immuni da tale pratica. I parenti delle anziane vittime che sono riuscite a non cadere nella trappola hanno lanciato l’allarme anche sui social per avvertire quante più persone possibili del pericolo e denunciato tutto alle forze dell’ordine. Di solito c’è una persona che si finge poliziotto della Questura di Ancona per avvertire che uno dei componenti della famiglia della vittima, dopo aver causato un incidente, è stato trattenuto negli uffici dorici e per poterlo rilasciare è necessario inviare subito del denaro.

L’appello del sindaco di Offagna

Stavolta è lo stesso sindaco di Offagna, Ezio Capitani, a inoltrare un appello ai concittadini, stanco di ricevere le loro segnalazioni, tutte fortunatamente di truffe tentate: «Si segnala alla cittadinanza che si sono verificati dei tentativi di truffa attraverso delle telefonate, spesso a danno di soggetti anziani o soli – dice -, con le quali si denunciavano degli incidenti stradali a carico di familiari dei destinatari delle chiamate e si chiedevano delle somme di denaro come risarcimento dei danni subiti che verrebbero riscossi a domicilio entro breve tempo. Si avvertono i cittadini ad ignorare tali richieste, a non far entrare nessuno nella propria abitazione e a segnalare immediatamente qualsiasi contatto sospetto alle Forze dell’ordine. Si invita a prestare la massima attenzione».