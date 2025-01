Ancona, controlli al Piano: identificate 107 persone

ANCONA – La Polizia di Stato di Ancona prosegue con i mirati servizi di controllo del territorio disposti dal Questore Cesare Capocasa, d’intesa con il Prefetto di Ancona Maurizio Valiante, al fine di contrastare i reati predatori nel capoluogo, specie in zona Piano San Lazzaro, in particolare nella giornata del sabato.

Questa mattina 18 gennaio, al Piano San Lazzaro, i poliziotti hanno effettuato dei controlli insieme al Reparto Prevenzione Crimine, nelle zone che in questa fascia oraria presentano una concentrazione maggiore di cittadini, anche grazie alla presenza del mercato in Piazza D’Armi. L’attività di controllo ha permesso di identificare 107 persone, di cui 30 con pregiudizi di polizia, e di controllare 48 veicoli.

Durante il servizio, gli agenti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria un cittadino italiano di 42 anni, per non aver rispettato il divieto di ritorno nel comune di Ancona per un periodo di due anni, in quanto destinatario del Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore dorico. I poliziotti rintracciavano l’uomo sprovvisto di documenti, all’interno del parco pubblico di Via Ragusa. Dagli accertamenti effettuati presso gli Uffici della Questura, è emerso che l’uomo risultava avere a carico diversi pregiudizi di polizia per reati contro la persona, il patrimonio, porto abusivo di oggetti atti ad offendere e violazioni della normativa sulle sostanze stupefacenti, oltre alla misura di prevenzione violata.

Un altra persona è stata rintracciata dai poliziotti in Piazza d’Armi, nei pressi di un esercizio commerciale, in stato di alterazione legata al presunto abuso di bevande alcoliche. I poliziotti venivano allertati da alcuni passanti sulla presenza nella piazza di un un uomo molesto, di cui davano una sommaria descrizione. Immediatamente l’uomo veniva fermato. Anche alla vista degli Agenti avrebbe continuato a gridare senza motivo e a gesticolare animatamente. Una volta presso gli uffici della Questura, il giovane, un cittadino straniero di 29 anni regolarmente residente ad Ancona, è stato sanzionato per ubriachezza molesta.

Inoltre, durante l’attività di controllo in Piazza d’Armi, é stata contestata ad un giovane cittadino albanese di 29 anni la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, relativo alla normativa concernente le sostanze stupefacenti, procedendo alla sua segnalazione. Il giovane alla vista dell’autovettura di servizio, si sarebbe agitato e si sarebbe guardato intorno con fare circospetto. In una tasca all’interno del giubbotto i poliziotti hanno rinvenuto una confezione di tabacco ed anche un pezzettino, di quasi due grammi, di sostanza stupefacente tipo hashish, detenuta, a suo dire, per uso personale.