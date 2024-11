Quando il canile arriva in città, sfilata ad Ancona: «In piazza i 32 cani che cercano casa»

ANCONA – Saranno oltre trenta i cani da tutte le Marche pronti a sfilare in piazza Roma per chiedere di essere adottati. I canili arrivano fino in centro: i quattro zampe, che saranno tutti accompagnati da un volontario, hanno ognuno di loro una propria storia, che verrà illustrata domani (10 novembre), a partire dalle 11.15.

Ad organizzare l’iniziativa, dal titolo ´Finalmente a casa´, Matteo Greco con il suo Berry, di 16 anni: «L’evento è ormai un appuntamento fisso di Senigallia. La prima edizione venne fatta nel 2016, a Falconara Marittima. Quest’anno – dice – abbiamo replicato l’iniziativa a Osimo (lo scorso 13 ottobre, ndr) e ad Ancona, domani».

Un momento delle precedenti iniziative (foto tratta da Fb)

È stato proprio Greco, una volta entrato in un canile, ad avere il lampo di genio di portare gli animali dai box alla piazza: «Il personale mi confidavano che c’era un grande problema per far arrivare le persone nei canili, anche perché spesso queste strutture sorgono in luoghi periferici, in campagna e non proprio in centro. Quindi, ho pensato ´perché non fare una prova e portare i cani in piazza?´».

Detto fatto: «Inizialmente c’era titubanza – riflette l’organizzatore – Poi, dopo il primo evento, è andato sempre meglio. Sette gli ospiti che si avvicenderanno domani sul palco, tra associazioni e canili. Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Orlanda Latini, insieme alla veterinaria Carla Mazzanti, si parlerà di sgambatoi, vaccinazioni e alimentazione per i pets.

A seguire, la testimonianza di Giulia Ossidi, che ha lasciato il posto fisso per inseguire il suo sogno di dog sitter. Tra l’altro, Ossidi aprirà a breve una seconda azienda di masticativi naturali per cani: «Qui non lo fa nessuno, sarà un’attività con il mio marchio GM for Dogs, in ricordo del mio cavallo Merlin – precisa – lontano dal concept industriale a cui siamo ormai abituati. Quando la gente mi lascia i cani, mi dà dei masticativi di simil plastica, non si sa cosa ci sia dentro – sottolinea lei, che offrirà prodotti buoni, di materia prima, senza alcuna lavorazione ma soltanto essiccato».

Una delle precedenti manifestazioni (foto da Fb)

Con i 32 cani, sarà presente alla manifestazione la Lav (Lega Anti Vivisezione Italiana), con i suoi referenti Maria Aquila (Responsabile regionale) e Massimiliano Stampella (Responsabile provinciale). Con Selene Silvestrelli salirà sul palco il primo cane da adottare. Prosegue Greco: «Presenteremo un cane alla volta, verrà raccontata la sua storia e chi, tra il pubblico, sarà interessato, potrà parlare col volontario e instaurare un primo contatto in vista di una eventuale adozione».

Non sarà chiaramente un’adozione lampo. Ma la manifestazione servirà, per l’appunto, a prendere confidenza con Fido. Chi vorrà, poi, lo potrà raggiungere al canile, per iniziare il percorso di adozione. Ad intervallare l’intera giornata, originalissimi giochi a quiz con educatori e veterinari. Gadget e premi per i vincitori e una sfilata riservata ai cani meno fortunati – quelli dei canili – a partire dalle 18.30.