Ancona, il sovrappasso di via Conca ora dà il benvenuto in città

ANCONA – Costituirà la porta di accesso ad Ancona per chi arriva da nord: un’illuminazione scenografica del sovrappasso dell’ospedale di Torrette su via Conca con la scritta “Città di Ancona” accoglierà tutti coloro che si dirigono verso il centro. Ha preso forma in questi giorni la frase di benvenuto e a breve, in occasione dell’apertura dei lavori per il G7 Salute, anche l’illuminazione notturna, che campeggia sul nuovo ponte pedonale realizzato a Torrette e che collega il parcheggio di via Metauro con l’area dell’ospedale.

Grazie anche a un’illuminazione speciale, il sovrappasso si trasforma in una vera e propria porta di accesso al capoluogo, che accoglie già da qualche giorno gli automobilisti che arrivano da Nord con la scritta “Città di Ancona” visibile in nero di giorno a caratteri cubitali. La realizzazione dell’impianto di illuminazione del sovrappasso è frutto di una sponsorizzazione tecnica della società Ancona Servizi.

«Con l’accensione della scritta che avverrà in occasione del G7 Salute – afferma l’assessore al turismo Daniele Berardinelli –, diamo una nuova veste all’immagine della città. Ancona avrà così una struttura destinata a diventare identitaria per il capoluogo e ben riconoscibile per chi giunge nel capoluogo. Quella di Torrette è la prima porta della città, perché Ancona vuole essere un luogo accogliente e al tempo stesso profondamente connotato; luogo in cui i cittadini possano riconoscersi e in cui ogni persona di passaggio, visitatore, turista, possa essere curioso di entrare per apprezzarlo e approfondirne la conoscenza».

«La porta nord della città dà il benvenuto ad Ancona – aggiunge il sindaco Daniele Silvetti –. Abbiamo apposto oggi il messaggio di benvenuto a quanti si recheranno nel capoluogo e dai prossimi giorni con l’avvio del G7 Salute la scritta sarà visibile anche di notte. Il progetto fa parte di quel percorso di promozione del territorio di cui si sta occupando l’ufficio turismo».

La parte relativa all’illuminazione è un progetto che risponde a due esigenze: illuminare il percorso pedonale per renderlo più fruibile e sicuro, da un lato e, dall’altro, garantire un’illuminazione architettonica e scenografica della struttura, collocata lungo una delle principali arterie di accesso ad Ancona. E se da una parte l’illuminazione arricchisce l’arredo urbano, della stessa ne beneficeranno anche gli automobilisti. Infatti i corpi illuminanti sono dimensionati per una serie di diverse funzioni: saranno dotati di sistemi ottici con diffusori e frangiluce direzionali e hanno tutte le caratteristiche per limitare l’inquinamento luminoso e l’abbagliamento.