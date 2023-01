Ancona, via Conca è il festival della buca: previsti 700mila euro di lavori

ANCONA – Le strade di Ancona si sbriciolano, complice il maltempo degli ultimi giorni. Tante le segnalazioni che piovono dai cittadini di varie zone della città, ma sono soprattutto le strade più trafficate e già rattoppate in molti punti, a essere state messe nuovamente a dura prova dalla pioggia dei giorni scorsi. Come nel caso di via Conca che versa in una condizione di estrema criticità su entrambi i lati della carreggiata. Buche, lunghe cicatrici, rattoppi, asfalto ridotto in minuscoli pezzetti, un percorso a ostacoli per chiunque percorra quel tratto di strada. Sul tema nell’ultimo consiglio comunale c’è stata anche un’interrogazione da parte del consigliere Tommaso Fagioli che, appunto, ha sollevato il problema dello stato precario del manto stradale di quella strada: «La prima parte lato mare fino all’incrocio è stata rifatta poco tempo fa – ha spiegato Fagioli –, ma dall’incrocio tra via Conca e via Esino verso la zona dell’ospedale, dopo le ultime piogge, il manto stradale davvero peggiorato».

La strada è dissestata e pericolosa in più punti, un’osservazione da vicino permette di vedere che l’asfalto, specialmente dove era stato rattoppato in precedenza, è sbriciolato, le buche sono numerose e pericolosissime per i mezzi a due ruote, ma pericolose anche per le autovetture. Sulla questione di via Conca ha risposto l’assessore Paolo Manarini: «Siamo ben consapevoli dello stato di quella via e del traffico pesante che la percorre. La strada è soggetta a grossi carichi e quando inizia il degrado poi procede velocemente, ha bisogno di una nuova pavimentazione, il tratto interessato che va da via Esino fino a dove dovrà essere realizzato il sovrappasso prevede un intervento di 700 mila euro ed è già stata fatta già la gara d’appalto e assegnata l’opera. Stiamo verificando i requisiti dell’azienda, appena fatto questo passaggio, inizieranno i lavori, appena le temperature lo consentiranno». Fino a quando non sarà possibile intervenire, dunque, la strada continuerà a rappresentare un pericolo per i tanti conducenti che la frequentano ogni giorno e il Comune rischierà, nel frattempo, di vedere fioccare le richieste di risarcimento per i danni derivanti dalle più che precarie condizioni di quel lungo tratto di manto stradale.