ANCONA – Come previsto è arrivata nelle Marche l’ondata di calore portata dall’Anticiclone Africano. Per domani e giovedì il Ministero della Salute ha diramato il bollino arancione per la città di Ancona, che prevede l’allerta dei servizi sanitari e sociali per condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, specie per la popolazione più suscettibile (in particolare anziani, bambini e malati cronici).

La Protezione civile regionale ha diramato un bollettino per ondate di calore che prevedeno per Ascoli Piceno e Fabriano il bollino arancione per la giornata di domani (Fabriano) e giovedì 20 giugno (per entrambe le città dove le temperature potranno raggiungere i 38 gradi percepiti.

«Ci troviamo in un quadro molto particolare – spiega il professor Giorgio Passerini, docente di Fisica Tecnica Ambientale dell’Università Politecnica delle Marche – sotto il Po si è posizionato l’Anticiclone Africano che porterà temperature fino a 40 gradi tra giovedì e sabato nelle Marche anche sulla costa».

Tra domani, 19 giugno, e sabato 22 giugno, «saranno giornate in cui farà veramente caldissimo, con temperature torride. Dal fine settimana però il quadro dovrebbe cambiare per l’ingresso della bassa pressione che dovrebbe lambire anche le Marche, portando delle piogge e un abbassamento delle temperature che si porteranno su valori più tipici del periodo».

Il peggioramento, spiega il professor Passerini, potrebbe arrivare da domenica, mentre nei giorni precedenti la colonnina di mercurio si alzerà anche nei valori minimi portando notti calde con temperature anche fino a 23-24 gradi.