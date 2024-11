Ancona, tentata estorsione in cambio della cartellina medica: denunciato dai poliziotti

L'uomo avrebbe tentato di farsi dare una ricompensa per la restituzione di una cartellina smarrita da una donna durante dei controlli in ospedale

ANCONA – Un uomo è stato denunciato dai poliziotti per tentata estorsione. Nel pomeriggio di ieri 22 novembre i poliziotti in servizio presso il Posto Fisso di Polizia dell’Ospedale regionale di Torrette sono stati contattati telefonicamente dal personale della portineria per una signora che in mattinata si era recata in ospedale per effettuare accertamenti e che, nel passare da un reparto all’altro aveva smarrito una cartellina contenente i suoi documenti personali.

La signora avrebbe riferito ai poliziotti di essere stata contattata da un uomo di circa 40 anni, che le avrebbe riferito di avere la sua cartellina e che per riaverla avrebbe dovuto dargli una ricompensa.

I poliziotti hanno invitato la donna a recarsi al Posto Fisso di Polizia in ospedale per formalizzare quanto accaduto e poi hanno raggiunto l’uomo nel luogo in cui avrebbe dovuto incontrarsi con la donna per la restituzione della cartellina, cogliendolo sul fatto.

Il 40enne, gravato da diversi pregiudizi di polizia, è stato accompagnato negli Uffici della Questura di Ancona, in via Gervasoni, dove è stato denunciato per tentata estorsione.