Ancona, The Begin Volley: adesso c’è una serie A3 da onorare

ANCONA – The Begin Volley, il countdown per la nuova avventura in serie A3 maschile è quasi terminato, i dorici di coach Dore Della Lunga faranno il loro esordio in campionato domenica pomeriggio, 20 ottobre, alle ore 18 al PalaPrometeo Estra Liano Rossini contro gli umbri dell’Altotevere San Giustino. Obiettivo salvezza ma, se sarà possibile, anche sorpresa, e poi promozione del territorio e cultura dello sport rivolta ai più giovani, come recita la stessa The Begin, società del presidente Guido Guidi e del suo vice Emanuele Lodolini. L’anno scorso la prima stagione della neonata società con la vittoria e la promozione dalla B alla A3, quest’anno il nuovo palcoscenico, una sfida ad altre nove squadre del centro-nord, raggruppate nel girone bianco, tutta da misurare, da scoprire, con l’entusiasmo dei debuttanti e tutte le comprensibili incognite che questo fattore si porta con sé.

Stamattina, 16 ottobre, al SeeBay Hotel di Portonovo la presentazione della squadra, presente il vicepresidente Emanuele Lodolini, il vicesindaco di Ancona, Giovanni Zinni, la responsabile amministrativa Loredana Pistonesi, la responsabile marketing Federica Tedeschi, e naturalmente coach Dore Della Lunga e il suo staff, e poi i ragazzi, che sono: Matteo Albanesi, Francesco Andriola, Federico Ferrini, Samuele Gasparroni, Alessandro Giombini, Giacomo Giorgini, David Kisiel, Tommaso Larizza, Luca Pulita, Matteo Sacco, Marco Santini e David Umek. Assistant coach Paolo Monti, preparatore Michele Palloni, fisioterapista Simone Paesani, medico sociale Pierangelo Pasanisi. Presenti anche il presidente del Coni Marche, Fabio Luna, e il presidente Federvolley delle Marche, Fabio Franchini.

Dore Della Lunga, falconarese classe 1984 che da giocatore con la Trentino Volley ha vinto la Champions League, ha inquadrato l’obiettivo stagionale dell’esordiente The Begin: «Categoria nuova, squadra rinnovata e campionato a molti sconosciuto, a me per primo – ha dichiarato il coach –. Sicuramente l’obiettivo è provare a mantenere la categoria e poi durante l’anno vedremo a che punto siamo e quanto sarà difficile raggiungere l’obiettivo oppure se potremo ambire a qualcosa di più. Sono il primo che deve provare a capire il prima possibile quello che la categoria richiede per essere all’altezza di questo campionato». Il vicepresidente Emanuele Lodolini ha ricordato anche la missione di questa società, con un progetto che va oltre lo sport e il prossimo campionato e che guarda al territorio e ai giovani, il vicesindaco Giovanni Zinni ha ricordato come, in un panorama sportivo anconetano che sta bene, la The Begin si appresta a vivere il suo sogno in A3, un’avventura tutta nuova che sarà «una grande responsabilità ma che porterà anche tanta, tanta soddisfazione», come ha sottolineato il presidente del Coni Marche, Fabio Luna.