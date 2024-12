Ancona sferzata dal vento a 100 km/ora e dalla pioggia, strade bloccate dagli alberi caduti

ANCONA – Il vento e la pioggia sferzano le Marche, ad Ancona nel quartiere di Collemarino poche ore fa un albero è caduto nella piazza del mercato, lo stesso è accaduto in via del Fornetto, circolazione interrotta e poi riaperta, idem sulla strada tra Candia e Sappanico. Ma ai vigili del fuoco sono tantissime le segnalazioni giunte nelle ultime ore dai cittadini per alberi e rami caduti sulla sede stradale e per il traffico paralizzato. Il Comune avverte che è operativo dalle ore 7 di questa mattina il Coc, il centro operativo comunale per le emergenze. I responsabili della protezione civile comunale, insieme al comandante della polizia locale stanno verificando i danni prodotti dal maltempo in tutta la città. Due le criticità rilevate: il forte vento che ha raggiunto i 100 chilometri all’ora, fenomeno ora in attenuazione, con assestamento attorno ai 45 chilometri all’ora, e la pioggia battente con previsioni meteo non ancora in miglioramento.

Le raffiche di vento hanno investito in particolare i borghi dove si concentrano maggiormente le alberature, ma anche il centro città, viali e giardini. Numerosi di conseguenza sono gli interventi in corso su tutto il territorio comunale per fare fronte alla caduta di alberature ma anche di luminarie, segnaletiche e altro materiale. Per quanto riguarda le precipitazioni, segnala ancora il Comune, «attenzione viene riservata alle aree più facilmente soggette a inondazione, dove vengono tenuti sotto controllo i sensori. Nei vari punti interessati dalle criticità stanno intervenendo gli operai delle ditte comunali e i vigili del fuoco di Ancona. Si raccomanda massima attenzione ai cittadini negli spostamenti, in particolare a ridosso delle alberature».