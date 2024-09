Ancona, ruba un monopattino e aggredisce il giovane proprietario: arrestato un 34enne

L'uomo, un italiano di 34 anni, con a carico precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, è stato tratto in arresto e trattenuto nel carcere di Montacuto in attesa dell'udienza di convalida

ANCONA – Ruba un monopattino dall’androne di una abitazione, arrestato un 34enne che ha aggredito il proprietario del mezzo. Due giorni fa, nel primo pomeriggio, le Squadre Volanti sono intervenute nei pressi della Stazione Ferroviaria di Torrette per le segnalazioni di un furto in corso di un monopattino.

Una volta sul posto i poliziotti hanno sentito la vittima del furto, un minorenne straniero, che riferiva loro di aver notato, mentre era affacciato al balcone della sua abitazione, un uomo che stava stava uscendo dall’androne del suo condominio imbracciando un monopattino. Preoccupato, è sceso giù per le scale per assicurarsi che il suo mezzo non fosse stato asportato e che fosse ancora legato alla ringhiera con il cavo di acciaio chiuso da una serratura. A malincuore ha capito che effettivamente il suo mezzo era stato rubato ed il cavo tranciato.

Fuori dal portone, il ragazzo, notando l’uomo scorto poco prima allontanarsi a bordo del suo monopattino, ha provato ad inseguirlo. È riuscito a bloccarlo davanti ad una fermata dell’autobus: l’uomo, infatti, si era fermato lì con l’intenzione di proseguire la fuga a bordo di un pullman. È nata tra loro un’accesa discussione poiché l’uomo si rifiutava di restituire il mezzo dicendo di averlo acquistato usato da un ragazzo di colore giorni fa. All’arrivo dell’autobus, poiché il ragazzo insisteva con le sue ragioni, trattenendo l’uomo per lo zaino nero che portava in spalla, quello voltandosi di scatto lo ha morso sull’avambraccio e lo ha colpito con un calcio alla gamba. Grazie all’aiuto di alcuni passanti arrivati in soccorso della vittima, l’uomo è stato fermato dagli agenti e portato in Questura per gli ulteriori accertamenti. Il ragazzo, invece, si recava al Pronto Soccorso con sua madre per sottoporsi alle cure del caso: per lui una prognosi di 5 giorni. Una volta dimesso, la giovane vittima con la madre ha sporto denuncia contro l’uomo, dimostrando ai poliziotti la documentazione inerente l’acquisto del monopattino e dalla quale era possibile rilevare la corrispondenza del numero di serie del telaio del veicolo elettrico in questione.

L’uomo, un italiano di 34 anni, con a carico precedenti penali e di polizia per reati contro la persona, contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti, destinatario, inoltre, della misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore di Ancona nell’ottobre 2023, è stato tratto in arresto e trattenuto presso la casa Circondariale di Montacuto in attesa dell’udienza di convalida.