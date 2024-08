Ancona, l’ira del Gulliver contro Battino: «Assessore, ma quali successi? I bus sono pieni»

La sinistra universitaria contro le ultime dichiarazioni della lista ˊRipartiamo dai giovaniˊ: «Il trasporto pubblico locale non soddisfa affatto le esigenze della popolazione studentesca né di quella cittadina. Le corse notturne sono malpensate e insufficienti». Il Pd: «Rispetto per l'Ateneo»

ANCONA – Continua il botta e risposta tra il Comune di Ancona e l’opposizione. Anzi, a dire il vero, più che l’opposizione, adesso, a replicare alle dichiarazioni dell’assessore comunale all’Università, Marco Battino, è il Gulliver, l’associazione culturale di sinistra universitaria, che non le manda certo a dire.

«Assessore, ma quali successi?». Inizia così la lettera indirizzata alla stampa, che trae origine proprio dalla cronaca locale e dalla vicenda Summer School. Un progetto che è approdato ad Ancona per la prima volta e i cui organizzatori avevano lamentato una «accoglienza deludente» dell’Amministrazione, legata al diniego di una palestra (o di un palazzetto dello sport) in cui dormire coi sacchi a pelo (clicca qui).

Il gruppo consiliare del Pd Ancona

Era stato proprio Battino, qualche ora dopo, sollecitato da noi, a ribadire che «nessuna palestra poteva essere concessa per motivi di sicurezza e che l’accoglienza era anzi stata adeguata e superiore alle aspettative» (clicca qui). A quel punto, come si suol dire, apriti cielo. Il gruppo consiliare del Partito Democratico aveva attaccato l’assessore tacciandolo di «inesperienza e arroganza». E la lista in suo sostegno, ˊRipartiamo dai giovaniˊ, aveva invece replicato al Pd accusandoli, in sostanza, di «falsità» e che avrebbe «fatto più Battino in un anno di governo che loro in dieci».

Ora, invece, ecco spuntare il Gulliver: «La prima lista di ateneo Gulliver – Sinistra Universitaria dell’Università Politecnica delle Marche risponde a ˊRipartiamo dai giovaniˊ, di Marco Battino – si legge – Quest’ultima, infatti, si è trovata a dover controbattere alle accuse del Partito Democratico (clicca qui), che ha definito l’assessore all’università e politiche giovanili inesperto e arrogante».

«L’assessore Battino, nell’affermare che la precedente amministrazione non abbia promosso politiche universitarie e giovanili all’altezza di una vera città universitaria (clicca qui) ribadisce solo ciò che denunciamo da anni, ma i risultati rivendicati dall’assessore e dalla sua lista non sono propriamente frutto del loro lavoro. Rimaniamo amareggiati nel leggere che ci si stia appropriando di successi che sono, invece, risultato del lavoro di altri o semplicemente una questione di tempismo», evidenzia Sabrina Brizzola, coordinatrice della Lista Gulliver – Sinistra Universitaria.

Una delle tante proteste del Gulliver (repertorio)

«Con questo, non si vuole affermare che il lavoro di Battino sia nullo ma riteniamo che alcune delle vittorie rivendicate in risposta alle critiche non possano assolutamente essere ricondotte all’assessore e al suo operato. Quello che in un articolo l’assessore definisce ˊbrand” Ancona Città Universitariaˊ è in realtà un progetto che il Gulliver ha creato e porta avanti da più di un decennio con proposte concrete avanzate sia all’Ateneo che nel contesto comunale. Proposte che, come associazione studentesca, cerchiamo di far realizzare dalle amministrazioni comunali da anni ma che né l’assessore Battino né chi lo ha preceduto hanno mai mostrato la volontà di ascoltare e accogliere. Eppure, si tratta di programmi strutturati e ideati da chi la vita universitaria la vive concretamente e da chi da più di trent’anni rappresenta la voce della componente studentesca anconetana e non solo».

E ancora: «Non possiamo non notare, poi, il riferimento alle aperture serali delle facoltà di Economia e Medicina, frutto del lavoro di rappresentanza studentesca portata avanti dalla nostra lista negli organi dell’Ateneo, che dopo anni di insistente richiesta alla governance siamo riusciti ad ottenere», continua Brizzola.

«Contrariamente a quanto affermato dall’assessore, il trasporto pubblico locale non soddisfa affatto le esigenze della popolazione studentesca – come dimostrato dalla nostra iniziativa Gulli46 – e di quella cittadina. Le corse notturne sono malpensate e insufficienti, proprio come quelle diurne che risultano sovraffollate e spesso inutilizzabili. Non rendersi conto di questo significa non vivere una reale vita universitaria ad Ancona».

«Non possiamo non sottolineare, infine, come l’assessore non abbia mai manifestato grande interesse nel mantenere attivo e costante un confronto con la rappresentanza della componente studentesca, attraverso un dialogo costruttivo con il Consiglio Studentesco e il suo Presidente, istituzioni elette dalle studentesse e studenti del politecnico marchigiano e deputati a rappresentarne le istanze», conclude la coordinatrice del Gulliver.

L’assessore Marco Battino

Anche il Pd, a distanza di un giorno, rincara la dose, accanendosi ancora una volta su Battino: «L’assessore ha incredibilmente affermato di aver centrato, con la fortezza Sangallo, un altro punto del proprio programma elettorale. Peccato che il Comune non abbia nessun ruolo e nessuna competenza nel recupero della struttura e che nel programma di Battino, infatti, non sia neppure menzionata. Assurdo poi dare da intendere che per un’opera così possa essere sufficiente un solo anno di attività. L’assessore dovrebbe essere più corretto con i cittadini evitando di attribuirsi risultati che non sono i suoi. Ha ancora altri quattro anni per dimostrare le proprie capacità. E’ un atteggiamento, comunque, che non ci stupisce, considerato che, proprio due giorni fa, la sua lista civica, ˊRipartiamo dai giovaniˊ, ha diffuso una lunga elencazione dei presunti risultati dell’assessore, che sono, però, frutto del lavoro di altri».

«Addirittura ˊRipartiamo dai giovaniˊ arriva ad attribuire a Marco Battino l’attivazione del nuovo corso di laurea in Ingegneria delle Infrastrutture Energetiche e della Logistica in Ambito Portuale. Un fatto davvero stucchevole e, crediamo, anche poco rispettoso del personale dell’Univpm, cui si deve questa interessante opportunità di crescita dell’Ateneo. Per il futuro, speriamo si riparta innanzitutto dalla trasparenza».