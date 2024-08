Ancona, la lista di Battino contro il Pd: «Superato il limite della decenza. Ecco i nostri successi»

ANCONA – Summer School, «accoglienza negata ai ricercatori del Laboratorio del Cammino?». Dopo il duro affondo del Partito Democratico contro l’assessore all’università del Comune dorico, Marco Battino, è proprio la Lista con cui si era candidato a Sindaco, ˊRipartiamo dai giovaniˊ, a divulgare un comunicato stampa di risposta (al vetriolo) al centrosinistra.

Marco Battino e la lista Ripartiamo dai Giovani

«Apprendiamo con poco stupore che il Pd anconetano dichiara di non comprendere il cuore e l’essenza dell’assessorato all’università guidato da Marco Battino. Questa affermazione rispecchia perfettamente gli ultimi decenni di amministrazione cittadina guidata dal Pd in cui i giovani e l’università non sono mai stati presi in considerazione. Per il Pd anconetano l’Università Politecnica delle Marche, i giovani e gli studenti in generale non hanno mai rappresentato una priorità. Lo testimoniano i pessimi rapporti con l’università, un protocollo di intesa risalente a più di 10 anni fa che non ha mai avuto realmente applicazione in quanto la university card lì prevista nei primi sei mesi dello scorso anno registrava sole 70 adesioni a fronte di circa 16mila iscritti e attività commerciali che non sapevano neppure che esistesse; i circa 350 posti letto per studenti universitari borsisti realizzati in 30 anni in città a fronte dei 1500 studenti aventi diritto. In questo anno noi siamo arrivati a quota 500 posti, solo un anno di mandato e stanno partendo ben 3 cantieri per centinaia di nuovi posti. C’era zero programmazione a livello di integrazione tra popolazione studentesca e popolazione cittadina, poche politiche sui trasporti universitari, unica iniziativa il Politecnica link che dopo una nostra attenta analisi si è scoperto avere alcune corse quasi totalmente vuote e non esaudire i desideri e i bisogni degli studenti, per questo stiamo lavorando a tratte nuove e orari nuovi per il nuovo anno accademico di concerto con Univpm e componente studentesca».

L’assessore comunale all’università Marco Battino

«L’ elenco degli errori e delle mancanze sarebbe ancora lungo ma ci soffermiamo ora su ciò che noi siamo riusciti a fare in solo un anno di mandato: incremento posti letto per studenti borsisti universitari ora più di 500 (+43% rispetto a quanto fatto in 30 anni) e sono in partenza altri 3 cantieri per centinaia di posti, inizio realizzazione delle prime 5 aule studio nella città di Ancona, lancio del brand ancona città universitaria, un programma di eventi dedicato agli universitari nel centro cittadino (mercoledì universitari), la vittoria della candidatura per organizzare nel 2025 L’Erasmus Generation Meeting, l’evento più grande a livello mondiale della generazione Erasmus (prima volta nella storia del nostro paese), la vittoria della candidatura per l’organizzazione nel 2025 dei Campionati nazionali Universitari primaverili (prima volta nella storia della nostra città), rilancio dell’orto botanico della Selva di Gallignano con eventi e ora la realizzazione di nuovi sentieri e cartellonistica (spazio mai considerato dalle precedenti amministrazioni), rivisitazione della convenzione Politecnica link, prolungamento tragitto corse notturne 30 urbano fino a piazza Cavour, nuovo corso di laurea in ingegneria delle infrastrutture energetiche e della logistica in ambito portuale, apertura serale della facoltà di economia nel 2023 e 2024 e da quest’anno anche della facoltà di medicina, protocollo di intesa con Erdis per utilizzo spazi e mensa, costituito un tavolo di lavoro a tema studentati con tutti gli enti del territorio comunale, numerosi convegni di rilevanza nazionale ed internazionale con centinaia e centinaia di partecipanti, protocollo di intesa con Univpm “Comune in-formazione” con lo scopo di realizzare un ciclo di incontri tenuto da professori universitari dedicato a cittadini e amministratori sui temi della pubblica amministrazione (purtroppo la partecipazione dei gruppi consiliari di opposizione nei primi 3 incontri è stata davvero misera, probabilmente già formati), la university card è in via di realizzazione e presto sarà disponibile».

Una parte del gruppo di “Ripartiamo dai giovani” (foto per gentile concessione dell’intervistato)

«Siamo convinti che i dati appena elencati parlino da soli. Sicuramente non va giù che si sia dimostrato come in un solo anno e senza un ufficio pronto a tale necessità si potesse fare tutto questo. Attività e necessità di cui si parla da anni, ma per cui non era neanche previsto un ufficio in Comune. Riguardo al resto del comunicato dispiace che siano arrivati anche con due giorni di ritardo in quanto l’assessore ha già fornito replica dettagliata alla stampa. Dichiarano che l’assessore aveva promesso una palestra in cui dormire ai partecipanti alla Summer School del “Laboratorio del Cammino” a cui il Comune di Ancona ha concesso patrocinio e sala per il convegno e che sono venuti ad Ancona per la prima volta (anche questo dato da analizzare), ma basta leggere la replica per capire che non corrisponde al vero. Purtroppo hanno dedicato poco tempo e professionalità anche a leggere ciò di cui scrivono. Noi alla disinformazione rispondiamo con l’informazione e con dati concreti. Nelle prossime settimane faremo un focus su tutte le attività svolte dal nostro gruppo consiliare e dal nostro assessore in questo primo anno di mandato. È il primo comunicato che facciamo di questo tipo, in quanto preferiamo i fatti alle parole, ma quando si passa il segno della decenza è necessario chiarire ciò di cui si parla».