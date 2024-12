Ancona, giostra sotto sequestro in piazza Pertini dopo la caduta della giovane

ANCONA – Piazza Pertini è un brulicare di persone a ogni ora, soprattutto famiglie con bambini, attirati dalle giostre in ogni momento, durante queste festività. Tutte allegramente funzionanti, tranne quella posta sotto sequestro, delimitata con il nastro bianco e rosso e con chiari cartelli affissi in ogni parte che ricordano che la stessa è sotto «sequestro probatorio». I sigilli al divertimento natalizio li ha posti il corpo di polizia locale del Comune di Ancona dopo l’incidente che nella giornata di Natale ha coinvolto una ventisettenne di origini peruviane che è stata scaraventata a terra al primo giro della giostra e che, dopo la rovinosa caduta è stata prontamente portata al pronto soccorso dell’ospedale di Torrette. Da dove, e per fortuna, è stata dimessa nel giorno di Santo Stefano, dopo una notte passata sotto osservazione. La ragazza, infatti, nonostante il volo dalla giostra, non avrebbe battuto la testa e nonostante in un primo momento le sue condizioni potessero sembrare gravi, tanto da essere trasportata all’ospedale in codice rosso, poi ieri è stata dimessa.

Nel frattempo la giovane è stata ascoltata dagli agenti della polizia locale, e contemporaneamente sono stati posti i sigilli alla struttura in piazza Pertini, in attesa che vengano effettuati tutti gli accertamenti necessari a capire come sia accaduto che la giovane sia stata sbalzata dalla giostra. Cattivo funzionamento del meccanismo di chiusura del seggiolino, oppure errore umano nel bloccare la seduta? Fatto sta che sul Gyruss – la giostra si chiama così – non salirà più nessuno finché l’autorità giudiziaria non avrà stabilito eventuali responsabilità. Sul fatto è intervenuto anche il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, dopo che è stato informato della tragedia sfiorata in piazza Pertini e che si è subito messo in contatto con l’ospedale di Torrette per capire le condizioni della giovane rimasta vittima della violenta caduta ma che, per fortuna, ieri è stata dimessa. «Sono sconcertato, sono cose che non devono succedere, andremo fino in fondo per capire di chi sono le responsabilità di quanto accaduto» ha detto il primo cittadino.