Il ragazzo di 16 anni è stato soccorso al Parco della Pace di via Dalmazia: si trovava insieme a degli amici per una partita di calcio amatoriale. Poco dopo, attimi di paura in centro per un anziano colto da malore all'interno di un bar

ANCONA – Infortunio durante una partita di calcetto: soccorsi in azione al Parco della Pace di Via Dalmazia. È accaduto nella tarda mattinata di oggi (27 ottobre), quando un ragazzino – che stando a quanto trapela sarebbe di origini straniere – sarebbe caduto a terra durante una partitella amatoriale. Sotto choc i compagni di squadra, anche perché il minore, una volta a terra, non avrebbe più proferito parola.

Immediata, per lui, la chiamata al 112 Nue, il numero unico di emergenza territoriale. Sul posto, si è precipitata a sirene spiegate un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. Il minorenne – dell’età di circa 16 anni – avrebbe riportato un trauma alla testa e alla regione superiore della colonna vertebrale.

L’intervento della Croce Gialla di Ancona oggi (27 ottobre) in centro

I soccorritori, una volta sul posto, l’hanno stabilizzato usando tutti i dispositivi necessari per poi portarlo al pronto soccorso del nosocomio regionale di Torrette, dove pare si sia ripreso.

Poco dopo, invece, attimi di paura in Corso Garibaldi, all’interno del bar Plaza Portonovo.

Per cause ancora in corso di accertamento, un anziano di 84 anni avrebbe accusato un malore per poi accasciarsi a terra sotto gli occhi di quanti stavano facendo colazione. Anche in questo caso, in centro, è arrivato un equipaggio della Gialla di Ancona. I volontari di Via Ragusa si sono fiondati nel locale per prestare le prime cure all’84enne.

Di concerto con i sanitari del 118 dell’automedica partita dalle palazzine dell’ex Crass, l’anziano è stato portato con un codice di media gravità al pronto soccorso dell’ospedale I.N.R.C.A. della Montagnola. Non sarebbe però, per fortuna, in pericolo di vita.