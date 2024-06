Marche, mucillagine lungo la costa. Rubegni (Slow Food): «Area Marina Protetta per dare sollievo al nostro mare»

ANCONA – Dopo aver fatto la sua comparsa in maniera importante sulle coste del Nord Adriatico, la mucillagine si è presentata anche nello specchio d’acqua della costa marchigiana. Ieri, 29 giugno, la striatura si è mossa dal largo della costa anconetana, davanti allo specchio d’acqua del Passetto di Ancona, interessando anche Portonovo e dirigendosi a Sud del promontorio del Conero.

Durante le prime ore della mattina il mare a riva era pulito, poi la striscia via via è comparsa, muovendosi dal largo verso l’arenile, per depositarsi a riva, scoraggiando molti dal fare il bagno. Un fenomeno non nuovo e non dannoso per l’uomo, ma che preoccupa il mondo della pesca.

Una situazione lamentata già nei giorni scorsi dai pescatori della Marineria dorica, che avevano parlato di una situazione precipitata nel giro di pochi giorni. La piccola pesca è infatti ferma, proprio a causa della mucillaggine da un paio di settimane, e i pescherecci temono danni ai motori che intasandosi per la sostanza gelatinosa rischiano di surriscaldarsi e di riportare seri danni.

«Venerdì – racconta Apollinare Lazzari presidente dell’Associazione Produttori Pesca di Ancona – molti pescherecci hanno avuto problemi in mare a causa della mucillaggine. Lunedì proveremo ad uscire per la pesca ma non sappiamo ancora cosa potremo trovare». Tra le specie marine che più risentono della mucillaggine ci sono i molluschi bivalvi, cozze e vongole.

Una stagione senza pace in particolare per il mosciolo selvatico di Portonovo che dopo una proroga di un mese allo stop della pesca, per consentire il ripopolamento del mollusco, adesso a minacciarlo c’è anche la mucillagine. «Depositandosi sugli scogli una patina di sostanza gelatinosa – spiega Roberto Rubegni della condotta Slow Food di Ancona – questa ostacola l’attaccamento del mosciolo e la sua capacità di filtraggio, con il rischio di causarne la morte».

La pesca del mosciolo selvatico di Portonovo, ripresa il 15 giugno, sta proseguendo, ma «le prospettive non sono buone – spiega – sia perché i moscioli sono pochi e di piccole dimensioni, sia per la mucillagine che rischia di soffocarli. È una situazione difficile». Per questo Rubegni rilancia la proposta, di cui è stato uno storico fautore, di istituire l’Area Marina Protetta del Conero «una misura compensativa – dice – ma la più importante che possiamo mettere in campo per dare un po’ di sollievo al nostro mare».