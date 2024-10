Ancona, il Comune celebra il tennis e la canoa polo con i loro successi

Doppia premiazione: per i tennisti Angelini e Bolognesi, campioni italiani over 60 di doppio, e per la squadra della Lega Navale in serie A1

ANCONA – Doppia premiazione sportiva, stamattina in Comune ad Ancona, per il Tennis Club Ancona di Pietralacroce e per la sezione canoa polo della Lega Navale Italiana di Ancona. Due discipline sportive di rilievo, nel capoluogo, il tennis per la sua rilevanza storica e la canoa polo per il suo legame con l’acqua e il mare, tipico di Ancona, come hanno ricordato gli assessori Giovanni Zinni e Daniele Berardinelli che hanno celebrato il momento. Per il Tennis Club Ancona sono stati premiati Roberto Angelini e Andrea Bolognesi, che hanno vinto il campionato italiano over 60 di doppio maschile. Per la canoa polo della Lega Navale il fatto di essere tornata vincente in serie A1 nello scorso luglio. Il team è composto dal coach, Luigi Lombardi, dal capitano Mattia Cantarini, dagli esterni Simone Amicucci, Ermes bracci e Gaia Lombardi, dai centrali Vasco Zannini, Antonio Tomassini e Lorenzo Seneca, dal portiere Davide Amicucci e dal jolly Flavio Lobianco. Presente come ex giocatore e sostenitore della squadra anche Stefano Benvenuti Gostoli, deputato di FdI.

«È un momento che ci permette di conferire un riconoscimento a realtà sportive che conseguono risultati importanti, il Comune afferma con certezza che lo stato di salute dello sport anconetano è alto, vivo in tutte le discipline – ha spiegato il vicesindaco Giovanni Zinni –. Siamo orgogliosi che si sia instaurato un rapporto sano e costruttivo tra tutti gli enti, il Comune non invade le sfere delle federazioni e del Coni, vogliamo valorizzare queste realtà. Il Tennis Club di Ancona ci sta regalando emozioni, la situazione florida e viva, Pietralacroce è il presidio su cui costruire il futuro per tornare a ospitare eventi di rilevanza nazionale, per avere in futuro una gara Atp in questa città. E ringraziamo la Lega Navale sezione di Ancona, presidio fondamentale di Marina Dorica, per questi prestigiosi risultati con la canoa polo tornata vincente in A1». «È ormai evidente che lo sport ha un ruolo sociale all’interno della costituzione del tessuto sociale sano della nostra città – ha aggiunto l’assessore Daniele Berardinelli –. Sono felice per questo importante traguardo, che può contribuire per riportare ad Ancona un evento tennistico di alto livello, il circolo se lo merita senza dubbio per tante ragioni. Per la canoa polo, cui mi sono avvicinato grazie a Stefano Benvenuti Gostoli, anni fa, un altro risultato importante per uno sport emergente, bandiera dell’anconetanità e del suo legame con il mare».

La premiazione del Tennis Club Ancona in Comune

«Sono orgoglioso di questo risultato – ha aggiunto il presidente del Tennis Club Ancona, Paolo Mazzarini –, anche perché seguito da altri risultati come quello di Leonardo Primucci che ha vinto a Chieti, è il terzo torneo che vince in un mese, le prestazioni degli over sono un richiamo anche per i più giovani e questi riconoscimenti sono linfa vitale per un progetto molto impegnativo come il nostro, visto che da cinque anni abbiamo ripreso il circolo e stiamo lavorando per riportarlo ai fasti che merita». Quindi la soddisfazione di Claudio Ciarmatori, presidente della sezione Ancona della Lega Navale Italiana: «Tutto lo staff e la squadra della canoa polo ci tengono alto il livello, e ci danno quelle soddisfazioni che in passato ottenevamo anche in altri settori, siamo grati alla canoa polo che oltre che giocare in A1, mantiene alta da sempre la nostra bandiera». «Ho giocato per anni – ha concluso Stefano Benvenuti Gostoli – e spero di poter riprendere dopo gli impegni istituzionali. Il sacrificio personale, anche economico, di chi ha fondato la squadra è stato sempre encomiabile e il riconoscimento fa enorme piacere, e dimostra che Ancona si distingue per promuovere lo sport, anche in discipline minori».