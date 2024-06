Per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco da Ancona e Macerata hanno lavorato per domare le fiamme. Il rogo è stato spento alle prime luci dell'alba

ANCONA – Proseguono le operazioni di raffreddamento delle eco-balle di carta e cartone, e di bonifica dell’area coinvolta dall’incendio che si è sviluppato nella tarda serata di ieri, 19 giugno, alla Baraccola di Ancona presso la Ds Smith Recycling. L’azienda si occupa della gestione e del riciclo di rifiuti tra i quali carta e cartone. L’allarme per l’incendio era stato lanciato intorno alle 23 di ieri. Per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco da Ancona e Maceratab hanno lavorato per domare le fiamme. Il rogo è stata spento alle prime luci dell’alba, ma tutt’ora dal deposito si alza una colonna di fumo.

Le fiamme rosse sono ancora al lavoro per bonificare l’area e le operazioni andranno avanti probabilmente anche per tutta la notte. Sul posto una decina di uomini dei vigili del fuoco del comando di Ancona, mentre le squadre del maceratese, intervenute a supporto nei primi momenti, sono rientrate in sede. Per far fronte al rogo al comando di Ancona è stato richiamato in servizio anche il personale a riposo.

Trattandosi di materiale cartaceo compresso serve tempo per raffreddare l’interno responsabile della colonna di fumo che si sviluppa ancora adesso. L’incendio ha causato il crollo parziale di un capannone del deposito a causa del calore che si è sviluppato dalle fiamme e che ha interessato le travi di sostegno, mentre l’altro è inagibile perché pericolante, anche se le travi sono rimaste in piedi.

Il funzionario dei vigili del fuoco di Ancoma ha effettuato un sopralluogo, ma prima di stabilire le cause alla base del rogo bisognerà attendere la bonifica dell’area. Intanto questa mattina sul posto è intervenuta la polizia scientifica della Questura di Ancona. Per accertare le cause potrebbe essere aperto un fascicolo di indagine. Il Comune di Ancona ha disposto la zona rossa nell’area interessata che si trova in via Caduti del Lavoro.

il Sindaco Daniele Silvetti ha firmato il provvedimento per la tutela della salute pubblica, con il quale ha disposto la suddivisione della zona in tre aree: per la zona rossa ha disposto la chiusura delle strutture sportive e delle abitazioni adiacenti la zona interessata dall’incendio, fino a verifica della staticità e la pulizia delle pertinenze e delle superfici esterne all’aperto.

Per la zona arancione è stata invece disposta la chiusura delle attività produttive fino alla pulizia delle strade. Per la zona gialla il provvedimento raccomanda di eseguire la pulizia delle strade, raccomandando anche di lavare accuratamente con acqua corrente i prodotti vegetali provenienti da orti e coltivazioni privati prima del consumo e di alimentare gli animali da cortile con mangime confezionato, evitando il contatto con il terreno.

