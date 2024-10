Ancona, l’asfaltatura di via Rodi sarà ultimata entro novembre

ANCONA – Via Rodi non è certo l’unica strada di Ancona ad avere il manto stradale in pessime condizioni. Il problema esiste da anni e non migliora certo con il passare del tempo. Ma pare che per la sua riasfaltatura sia ormai questione di un mese o poco più. Il Comune, infatti, ha spiegato che sarà ultimata entro il mese di novembre l’asfaltatura della via che ospita l’Ammiragliato della Marina Militare. Lo ha comunicato anche Viva Servizi, in seguito alla risoluzione delle problematiche idrauliche e al conseguente collaudo della tubazione, avvenuto a inizio settimana.

Tra l’altro la zona più bassa di via Rodi, proprio per i lavori che riguardano le tubature, attualmente è a senso unico, percorribile solo per chi proviene da Borgo Rodi in direzione di via Isonzo. I lavori erano cominciati durante la scorsa estate, proprio con lo scopo di contenere i disagi soprattutto per il traffico relativo alle scuole. Entro questo mese di ottobre saranno dunque completate le opere idrauliche ed entro la fine del mese successivo saranno portati a termine i lavori di asfalto che riguardano tutta la via.