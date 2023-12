Filottrano, vandali devastano la casetta dei libri

FILOTTRANO – Hanno devastato la casettina dei libri, quella messa appositamente nel parco pubblico di Filottrano, come in altri luoghi, per invitare chiunque alla lettura gratuita. Sarebbero stati dei ragazzi ad accanirsi su quella piccola struttura in legno, gentile, come chi ha avuto l’idea di crearla. Il fatto ha scatenato indignazione e polemiche in città dove già c’erano stati piccoli episodi di vandalismo ai danni del patrimonio pubblico.

Le ragazze creatrici di Truppa sorrisi affermano: «Fa molta tristezza e non poca rabbia vedere qualcosa che abbiamo costruito e offerto per tutti in queste condizioni. Sono due volte che la ripariamo e ci fidiamo che se ne faccia buon uso. Purtroppo non è così. Proveremo a ripararla di nuovo e vedremo dove riposizionarla. Con la collaborazione di tutti sarà anche più semplice “tenerla in vita”. Grazie davvero a tutti perché ci fa ben sperare che il lavoro e il dono fatto sia stato molto apprezzato, purtroppo però non da tutti». Il Comune è stato subito informato. In zona ci sarebbero le telecamere.