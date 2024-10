Ancona, sulla AF Mia il FiabaDay 2024 di Adria Ferries

ANCONA – Adria Ferries conferma il proprio impegno per una società senza barriere ospitando a bordo di AF Mia il Fiaba Day 2024.

Anche quest’anno Adria Ferries ha deciso di partecipare al FiabaDay 2024, manifestazione nazionale di riferimento per l’abbattimento delle barriere architettoniche e culturali promossa da FIABA ETS. Dopo aver ospitato l’evento nel 2022 sulla AF Marina e nel 2023 sulla AF Claudia, quest’anno Adria Ferries ha rinnovato il proprio impegno per l’inclusione accogliendo il FiabaDay 2024 a bordo della AF Mia, dimostrando come tutta la flotta sia progettata per garantire accessibilità e mobilità inclusiva.

Dal 2003, il FiabaDay rappresenta un appuntamento chiave per chi, come Adria Ferries, si impegna nella rimozione di ostacoli fisici e sociali che limitano la libertà e l’integrazione sociale. Adria Ferries ha sempre interpretato la partecipazione a questo evento non solo come un’adesione, ma come un’azione concreta in favore di una mobilità senza barriere, dove l’accessibilità rappresenta un diritto inalienabile.

A bordo di AF Mia, un’esperienza di inclusione

La giornata del 29 ottobre 2024 è stata interamente dedicata ad offrire un’esperienza memorabile a bordo della nave AF Mia. Circa 40 ospiti, tra volontari e persone con disabilità, sono stati accolti e accompagnati dai volontari della Croce Rossa Italiana e dal personale della Capitaneria di Porto di Ancona, per partecipare a una visita guidata alla scoperta della vita in mare sulla AF Mia. L’evento è iniziato con una colazione di benvenuto e la distribuzione di zainetti contenenti snack per rendere l’esperienza più piacevole. La giornata è poi continuata con una breve uscita in mare a bordo del rimorchiatore Elisabetta, organizzata grazie alla collaborazione con la Società SERS di Ancona, regalando agli ospiti un autentico assaggio dell’avventura nautica.

Il FiabaDay 2024 ha rappresentato così non solo una giornata di sensibilizzazione, ma una vera e propria chiamata all’azione, mirata a contribuire a una società sempre più inclusiva ed equa.

L’accessibilità quotidiana, un valore portante per Adria Ferries

Per Adria Ferries, l’accessibilità è un principio guida e un impegno quotidiano. Ogni nave della flotta è progettata per essere accessibile a tutti, con particolare attenzione per le persone con limitazioni motorie. Gli spazi a bordo sono pensati per offrire comfort e sicurezza, mentre il personale viene formato adeguatamente per garantire assistenza specializzata a tutti i passeggeri. Il FiabaDay è stato, anche quest’anno, un’occasione per ribadire questa missione e sottolineare l’importanza di una mobilità inclusiva a beneficio di tutti.