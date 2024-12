Ancona, il 26 dicembre al Porto antico l’inaugurazione del presepe vivente

L'area portuale sarà raggiungibile anche in bus navetta: partirà ogni mezz'ora dalla stazione ferroviaria passando per via Marconi

ANCONA – Sarà inaugurato giovedì 26 dicembre al Porto antico l’atteso presepe vivente che ha già incantato Ancona un anno fa: sarà attivo e operativo nella zona compresa tra l’arco Clementino e l’arco di Traiano, e troverà spazio come lo scorso anno in alcune capanne e nei vani che si trovano nell’antica cinta muraria del porto. E’ organizzato dal gruppo dei volontari di Pietralacroce e la realizzazione è sostenuta dal Comune di Ancona con un contributo e un supporto alle varie attività. L’inaugurazione è prevista per le ore 17 del 26 dicembre alla presenza del vescovo e delle autorità. Come lo scorso anno, quando migliaia di persone hanno affollato il porto antico per ammirare il presepe vivente e per la cerimonia d’inaugurazione, l’accesso per il pubblico sarà dall’arco Clementino e il percorso coinvolgerà gli archi fronte mare, fino alla capanna del Bambinello. In caso di maltempo le date alternative sono state fissate per l’1 e il 6 gennaio. Il presepio vivente di Ancona è uno dei pochi in Italia che prende vita all’interno di un porto nazionale. Quest’anno, inoltre, il Comune fa sapere che ha organizzato un percorso ideale d’eccezione per i visitatori, che tocca alcuni dei luoghi simbolo, a partire dal grande presepe monumentale che si trova in piazza della Repubblica, allestito per valorizzare questo spazio restituito alla città.

Per raggiungere il presepio vivente al Porto antico saranno disponibili anche bus navetta in partenza da piazza Rosselli ogni mezz’ora dalle 16 alle 19.30, il bus fermerà in via Marconi vicino al parcheggio degli Archi, alla banchina Nazario Sauro vicino all’autorità portuale e, infine, al Porto Antico. Il viaggio di ritorno è previsto dal Porto Antico sempre ogni mezz’ora, dalle 16,15 alle 19,15 e l’ultimo alle ore 20. Nelle giornate del 26 e del 29 dicembre il parcheggio degli Archi sarà gratuito.