Pallavolo, la serie A maschile parla marchigiano

Cucine Lube e la matricola Yuasa Grottazzolina in Superlega, Macerata e Fano in A2, la The Begin Ancona in A3 maschile in un girone di ferro: sono tornate le Marche del Volley

CIVITANOVA – Tutto confermato nella presentazione della domanda di iscrizione al campionato di Serie A1, A2, A3 maschile, con tutte le squadre marchigiane aventi diritto che hanno presentato la documentazione che avvia il percorso verso la nuova stagione 2024/25.

Alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai prossimi Campionati di Serie A la Commissione di Ammissione ai Campionati ha cominciato oggi i lavori di verifica della documentazione ricevuta.

Per quanto riguarda la Superlega le 14 Società che hanno presentato richiesta di iscrizione sono le due marchigiane Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina, Cisterna Volley, Allianz Milano, Valsa Group Modena, Vero Volley Monza, Sonepar Padova, Sir Susa Vim Perugia, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Gioiella Prisma Taranto Itas Trentino, Rana Verona. Le Marche non avevano più due squadre in massima serie da quasi 15 anni quando l’allora Pallavolo Loreto si presentò tra le migliori.

Per quanto riguarda la Serie A2 ci sono le due marchigiane neopromosse Virtus Volley Fano e Banca Macerata insieme a: Cosedil Aci Castello, WOW Green House Aversa, Gruppo Consoli Sferc Brescia, Campi Reali Cantù, Acqua S.Bernardo Cuneo, OmiFer Palmi, Abba Pineto, Delta Group Porto Viro, Tinet Prata di Pordenone, Consar Ravenna, Conad Reggio Emilia, Emma Villas Siena.

La A3 maschile è stata divisa come sempre in due gironi da 10 squadre. Per la The Begin Ancona che giocherà le sue partite al Palarossini estra Prometeo perché il Palabrasili non ha le misure adeguate alla serie A e nel Girone Bianco dove si viaggia molto dovendo affrontare: Negrini CTE Acqui Terme, Belluno Volley, Diavoli Rosa Brugherio, CUS Cagliari, Gabbiano Mantova, Personal Time San Donà di Piave, ErmGroup Altotevere San Giustino, Sarroch Polisportiva, Monge Gerbaudo Savigliano. Un salto enorme dalle trasferte di B dove Ferrara la destinazione più lontana mentre quest’anno l’unica altra squadra del centro Italia oltre ai dorici sono gli umbri di San Giustino a cui aggiungere due trasferte logisticamente ed economicamente impegnative in Sardegna.

Il Girone Blu viaggia verso sud ma senza marchigiane: Energy Time Campobasso, BCC Tecbus Castellana Grotte, JV Gioia Del Colle, Rinascita Lagonegro, Aurispa Lecce, Avimecc Modica, Team Volley Napoli, Sieco Service Ortona, SportSpecialist Reggio Calabria, Plus Volleyball Sabaudia, Folgore Massa Sorrento.

«Desideravo da tanti anni il traguardo della serie A ad Ancona, sono ancora al settimo cielo per la promozione – le parole del capitano dorico Ferrini, riconfermato. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, sono super carico ed entusiasta». La serie A3 sarà molto impegnativa, questo è certo. «La società si sta muovendo per allestire una squadra all’altezza di un campionato di alto livello – riferisce Federico Ferrini che torna in A dopo le esperienze a Porto Potenza e Grottazzolina -. Invito fin da ora tutti gli anconetani a seguirci al PalaRossini, sarà un onore essere la prima realtà sportiva della città. Sarà dura, lo sappiamo, e siamo consapevoli di dover lottare ogni partita per rosicchiare punti. Il nostro obiettivo sarà rompere le scatole a chiunque». Due i nuovi arrivi già annunciati, il centrale Francesco Andriola e lo schiacciatore Marco Cantagalli.