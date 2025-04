Pallavolo, weekend di luci e ombre per le Marche

La Lube sconfitta a Perugia in gara 1. La Yuasa cade a Cisterna nei playoff di Challenge Cup. La Megabox vola in Europa. La Cbf Balducci inizia bene i playoff di A2F. Fano e Macerata vincenti in Coppa Italia di A2. In A3M Ancona vince a Napoli

CIVITANOVA – Comincia con una sconfitta la serie di semifinale per la Cucine Lube scontro Perugia senza capitan Balaso che ha ceduto a Perugia in gara 1. La squadra ha lottato ma servirà molto di più per superare Giannelli e compagni. In gara 1 dell’altra semifinale Itas Trentino – Gas Sales Piacenza vincono i padroni di casa ai vantaggi del tiebreak. Gara 2 sabato 12 aprile alle 18 all’Eurosuole Forum, gara 3 mercoledì 16 aprile in Umbria. Per coach Medei: «Perugia ha giocato meglio di noi in quasi tutti i fondamentali. A noi sono mancate un po’ di lucidità e organizzazione di gioco in situazioni che di solito risolviamo in maniera eccellente. Ci siamo fatti prendere dal nervosismo e dalla fretta e non ci siamo espressi come potevamo. Non siamo riusciti a imporre il nostro gioco, ma siamo rimasti sempre attaccati alla partita e non abbiamo mollato. Questo è un aspetto positivo, ma dobbiamo salire di livello dal punto di vista tecnico perché ne abbiamo la capacità. L’obiettivo per Gara 2 è di riuscirci».

La Cbf Balducci nella gara 1 della semifinale playoff promozione di A2 Femminile ha battuto la Itas Trentino per 3-1 non senza soffrire. Mercoledì il ritorno in Trentino. Eventuale “bella” domenica prossima sempre nelle Marche. L’altra semifinale è tra la Futura Giovani Busto Arsizio e Messina per le bustocche con la vittoria delle siciliane in trasferta per 3-1.

La Megabox Vallefoglia ha vinto a Chieri al tiebreak e ottenuto il pass per la prossima Challenge Cup femminile. Per la società biancoverde è un altro risultato storico dopo la qualificazione alla Coppa Italia.

La Yuasa Battery sul campo di Cisterna è caduta per 3-0 con un ampio turnover operato da coach Ortenzi. Seconda partita domenica 13 aprile alle 16 ancora in trasferta a Padova.

Nella Coppa Italia di A2 maschile la Banca Macerata ha vinto a Cantù al tiebreak. Ritorno sabato prossimo alle 17.30 al Fontescodella. La Smartsystem Fano a Pineto si è imposta con autorità 3-1 con Merlo e Klobucar protagonisti. Il ritorno domenica alle 19 nelle Marche.

Nei playout di A3 Maschile la The Begin Ancona ha vinto al tiebreak in trasferta a Napoli sul campo della Gaia Energy ma nell’ultimo turno di andata riposerà.