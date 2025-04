Pallavolo, la Megabox conquista l’Europa

VALLEFOGLIA – La Megabox Vallefoglia ha vinto al tiebreak al PalaFenera di Chieri la finale che assegnava l’unico pass disponibile per la prossima Challenge Cup femminile. Le biancoverdi di Pistola hanno dimostrato di non essere ancora sazie e, dopo aver battuto Pinerolo in semifinale al Palamegabox hanno battuto un’altra piemontese, Chieri, nel suo palasport. Le padrone di casa sono state le finaliste di questa stessa competizione continentale in questa edizione.

Partita entusiasmante per le biancoverdi, capaci di recuperare dopo un avvio difficile e, soprattutto, rimontando in un tie-break incandescente uno svantaggio di 7-3. Commozione in campo alla fine, per una squadra che è cresciuta lungo tutta la stagione e ha chiuso raggiungendo un obiettivo impensabile all’inizio del campionato. La partita è stata un continuo saliscendi, con Chieri ad aggiudicarsi primo e quarto set e le biancoverdi a giocare meglio set centrali. Nel tie-break, la partenza fulminea delle piemontesi, sull’abbrivio del quarto set, pareva chiudere ogni possibilità per la squadra biancoverde. Invece due turni di battuta di Weitzel e Bici riaprivano i giochi e il finale era tutto per la Megabox. Super partita di Bici (30 punti con il 48% di efficienza), eccellenti Weitzel (15 punti e 3 ace) e Candi (12 punti con il 57% di efficienza e 3 muri) e prova di squadra super. Per Chieri 21 punti di Skinner (50% di efficienza) e 17 di Gicquel (35%).

Così alla fine della partita la capitana Sonia Candi: «È stata una partita pazzesca, e tutto sommato il ritratto della nostra stagione. Abbiamo sofferto, siamo riuscite a reagire quando loro sono tornate in partita e non abbiamo mai mollato, tirandoci fuori da situazioni difficili. Sin da prima della partita avevo molta fiducia in noi ed ero convinta che ce l’avremmo fatta. Su questa stagione potrei scrivere un libro, mi restano, al di là di questo successo, le persone che ho incontrato. Non so se mi sono mai trovata bene così nella mia carriera».

Per la Megabox ovviamente è tutto nuovo e, dopo aver conquistato a gennaio la prima storica qualificazione alla Coppa Italia è stata scritta un’altra pagina importante regalando alle Marche del volley un approdo in Europa che manca dai tempi della Scavolini Pesaro quasi 20 anni. Era la stagione 2005/06 quando le pesaresi alzarono il trofeo a spese proprio di Chieri e nel 2007/08 la società Robursport vinse la Coppa Cev. Ricordi lontani possono essere aggiornati, è solo questione di tempo, perché il progetto del presidente Angeli è sufficientemente ambizioso da far sognare l’ambiente e, con questa qualificazione qualificazione, occorrerà farsi trovare pronte per allestire un roster competitivo sui due fronti, nazionale ed europeo. La conferma di coach Andrea Pistola è già garanzia di continuità del progetto tecnico con un allenatore che sa migliorare le giocatrici che allena e far giocare bene le sue squadre.

REALE MUTUA FENERA CHIERI – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 2-3 (25-15, 21-25, 20-25, 25-16, 12-15).