Pallavolo, la Megabox alla conquista dell’Europa

Le biancoverdi a Chieri cercano il pass per la Challenge Cup. La Lube in campo a Perugia, la Yuasa comincia la corsa nei playoff di Challenge Cup. La Cbf Balducci inizia i playoff di A2F, Fano e Macerata quelli di Coppa Italia di A2. In A3M Ancona a Napoli

VALLEFOGLIA – La Megabox Vallefoglia gioca stasera 5 aprile alle 20 al PalaFenera di Chieri la finale che assegna l’unico pass disponibile per la prossima Challenge Cup femminile. Le biancoverdi di Pistola hanno dovuto giocare anche la semifinale battendo Pinerolo 3-0 mercoledì al Palamegabox mentre Chieri, eliminata la Uyba ai quarti ha avuto il via libera verso l’ultimo atto. Per entrambe sarà l’ultimo match stagionale mentre la corsa allo scudetto è già a gara 3 delle semifinali con le sfide tra Conegliano-Novara e Milano-Scandicci che entrano nel vivo.

Sempre stasera ma alle 20.30 comincia la serie di semifinale per la Cucine Lube scontro Perugia senza capitan Balaso operato martedì alla mano fratturata in allenamento. Al suo posto giocherà Bisotto. L’altra semifinale è Itas Trentino – Gas Sales Piacenza. Gara 2 sabato prossimo alle 18 all’Eurosuole Forum, gara 3 mercoledì 16 in Umbria. Coach Medei: «Innanzitutto ci tengo a dire che mi spiace molto per Balaso. Non solo è il nostro capitano e un atleta di altissimo livello, ma anche un ragazzo che ci tiene molto, non si tira mai indietro e so che in questo periodo soffrirà lontano dal campo. Fabio ha avuto sfortuna. Queste cose capitano e bisogna accettarle, ma ritengo che la squadra sia pronta a tenere testa a Perugia senza di lui. Dico fin dall’inizio della stagione di allenare 14 elementi di qualità. Da 8 mesi lavoriamo per fare in modo che a prevalere sia la forza del gruppo sui singoli e i giocatori siano il più possibile intercambiabili nei loro ruoli. Abbiamo già dimostrato che la Lube sa esprimersi ai massimi livelli anche se non è al completo. Per me le nostre chance di qualificazione rimangono invariate. Giocheremo tutte le carte consapevoli di poter essere insidiosi già da sabato sera. Cercheremo il colpaccio!».

La Yuasa Battery invece giocherà domenica 6 aprile alle 19 sul campo di Cisterna il primo match del minitorneo per la conquista di un posto in Challenge Cup. Seconda partita domenica 13 aprile alle 16 ancora in trasferta a Padova.

Comincia l’avventura della Coppa Italia di A2 maschile per le marchigiane con la Banca Macerata stasera in campo alle 20 a Cantù per gara 1 degli ottavi, ritorno sabato prossimo alle 17.30 al Fontescodella. Domenica alle 18 invece la Smartsystem Fano giocherà a Pineto, ritorno domenica alle 19 nelle Marche

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata comincia la corsa nei playoff ospitando domenica alle 17 la Itas Trento. Mercoledì il ritorno in Trentino. Eventuale “bella” domenica prossima sempre nelle Marche. L’altra semifinale è tra la Futura Giovani Busto Arsizio e Messina per le bustocche.

Nei playout di A3 Maschile la The Begin Ancona ha bisogno di vincere stasera alle 19 in trasferta a Napoli sul campo della Gaia Energy