Serie D, ultima giornata di andata con l’anticipo Termoli-Recanatese

L’ultima giornata del girone di andata inizia oggi alle 14.30 con l’anticipo Termoli-Recanatese. Importante sfida salvezza allo stadio Cannarsa tra due squadre entrambe reduci da una vittoria nell’ultimo turno di campionato. Mister Bilò recupera Bellusci (al rientro dopo il turno di squalifica) e può contare sui nuovi acquisti Pierfederici e Mascolo, arrivati in settimana a rafforzare la rosa della Recanatese. Tanti volti nuovi anche in casa Termoli, alle prese con il cambio di proprietà. Oltre al nuovo mister Mosconi sono già operativi gli innesti di Zammarchi (subito in gol), Diakhatè e Biaggi. In settimana sono arrivati anche Camara e Traini, mentre è in corso il tesseramento di Marrone. Due gli ex in campo, Spagna e D’Angelo, che formano la coppia d’attacco della Recanatese. I molisani cercano una vittoria che manca in casa dal 23 ottobre (ottava giornata, Termoli-Ancona 4-0).



Nelle gare di domani spicca il derby Civitanovese-Samb (inizio ore 15). La capolista del girone (a +7 sul L’Aquila) può allungare ancora contro una Civitanovese in difficoltà, terzultima in classifica. Dopo l’esonero di mister Alfonsi la panchina è stata momentaneamente affidata a Mercanti, allenatore della juniores. In caso di risultato positivo non è da escludere una sua conferma, un po’ come successo alla Recanatese con Bilò. Nel frattempo la società rossoblù ha sondato il terreno con vari candidati. La pausa natalizia servirà a sciogliere gli ultimi dubbi. Sugli spalti del Polisportivo si preannuncia una festa tra tifoserie gemellate, che sfileranno insieme in corteo prima dell’inizio della partita. In campo invece sarà battaglia. Oltre 2.000 i biglietti già venduti in prevendita.

L’altro derby di giornata è Fermana-Castelfidardo, due squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte di una settimana fa contro Samb e Ancona. Partita speciale per mister Bolzan, ora sulla panchina dei canarini ma con un passato importante a Castelfidardo, dove ha conquistato due salvezze pesanti. Questa volta il tecnico argentino è chiamato a ripetere l’impresa con la Fermana, penultima in classifica e a caccia ancora della prima vittoria casalinga. Tra i canarini potrebbe esordire il nuovo acquisto Dragomir, difensore classe 2006.



L’Ancona in casa contro l’Avezzano cerca il settimo risultato utile consecutivo. Dopo un girone di andata vissuto a fasi alterne, i dorici hanno l’occasione d’oro per chiudere l’anno in zona play-off. Settimana movimentata in casa biancorossa, sia sul fronte societario che su quello del mercato. Ieri sono arrivate le dimissioni del presidente Polci, sostituito pro-tempore dall’amministratore delegato Recchi. Alla corte di mister Gadda sono invece arrivati due nuovi attaccanti: si tratta di Luca Battistini (proveniente dal Desenzano, Serie D girone B) e del classe ’99 Antonio Varriale.

L’Atletico Ascoli chiude il girone di andata in trasferta contro il Sora, squadra insidiosa soprattutto tra le mura amiche. Bianconeri molto attivi sul mercato, con diverse mosse sia in entrata che in uscita. Mister Seccardini, dopo lo stop casalingo contro il Termoli, punta all’immediato riscatto per consolidarsi nelle zone altee della classifica.

La Vigor Senigallia, imbattuta nelle ultime quattro giornate, chiude il 2024 ospitando il Roma City (inizio ore 15). Il pareggio spettacolare di Fossombrone ha dimostrato la forza di un gruppo coeso, pronto a dare battaglia fino all’ultimo minuto.

Trasferta lontana e insidiosa invece per il Fossombrone, impegnato sul campo dell’Isernia. I molisani, reduci dalla sconfitta di Avezzano, hanno bisogno di punti per non essere risucchiati nella zona play-out. La squadra di Fucili invece cerca conferme dopo le ottime prestazioni contro Ancona e Vigor Senigallia.