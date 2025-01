Serie D: il 2024 delle marchigiane e le sfide del nuovo anno

Cala il sipario su un 2024 intenso per le squadre marchigiane di serie D, tra promozioni, retrocessioni e difficoltà societarie. L’anno si chiude con la Sambenedettese saldamente in testa al girone F, a +7 sulla seconda. Ora, con altre 17 partite da disputare, i rossoblù puntano a completare l’opera e conquistare l’agognata promozione in serie C. Sul mercato si parla di un possibile arrivo del “re leone” Sbaffo, ex Recanatese, per rinforzare ulteriormente una rosa già competitiva. La trattativa, sfumata in estate tra mille polemiche, potrebbe finalmente andare in porto. Questa volta la Recanatese non ostacolerà la decisione del suo capitano, che potrebbe davvero chiudere l’esperienza in giallorosso.

Alla ripresa del campionato, nel 2025, si comincia subito con una partita dalle emozioni forti: Samb-Atletico Ascoli. Non è il “vero” derby, ma la rivalità sportiva tra le due città si farà comunque sentire. Per l’Atletico il 2024 è stato l’anno della consacrazione, da matricola a realtà affermata del campionato. L’anno si è chiuso con il ritorno in bianconero di Andrea Feltrin, giovane difensore cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. La squadra di Seccardini non può nascondersi e nel 2025 punterà con decisione ai play-off.



Il 2024 è stato un anno da montagne russe per l’Ancona, culminato con la ripartenza dalla Serie D dopo l’ennesima esclusione dalla serie C per problemi finanziari. Una rinascita dalle ceneri per la nuova SSC Ancona, nata su iniziativa del sindaco Silvetti e guidata dagli imprenditori Stefano Marconi e Massimiliano Polci. La ripartenza ha coinvolto anche storiche bandiere come Massimo Gadda e Vincenzo Guerini, rispettivamente allenatore e presidente onorario. I dorici hanno chiuso il girone d’andata al quarto posto, a quota 29 punti. Nonostante il divario con la capolista Sambenedettese, l’obiettivo è chiaro: consolidare il progetto e tornare tra i professionisti con una strategia solida.



Sarà un 2024 da ricordare per il Castelfidardo, in primis per la promozione in serie D ottenuta contro ogni pronostico e passando per la strada più impervia, quella dei play-off regionali e nazionali. L’impatto con la quarta serie è stato traumatico all’inizio, ma la squadra di Giuliodori ha saputo risollevarsi sorprendendo ancora tutti. Nel mezzo ci sono stati anche diversi cambi societari, che hanno portato prima alla nuova presidenza Marchegiani (durata pochi mesi), poi al ritorno del patron storico Costantino Sarnari. Sul fronte mercato, in uscita i difensori Boccaccini e Castorina, mentre sono in arrivo (entrambi in prestito) il portiere romagnolo Michael Munar (classe 2005, secondo in C con la Vis Pesaro) e l’attaccante filottranese Tommaso Angeletti (classe 2005, dalla Spal). Il 2025 inizierà subito con il derby di Senigallia contro la Vigor. La squadra di Clementi anche nel 2024 ha confermato di essere una bella realtà di questo campionato, seppur condizionata dagli infortuni in attacco. L’arrivo di Tenkorang potrebbe essere l’arma in più per il girone di ritorno.

La Civitanovese ha vissuto un anno a due facce: la vittoria del campionato di Eccellenza è stata seguita da una difficile prima parte di stagione in Serie D, culminata con il cambio in panchina e l’arrivo di Stefano Senigagliesi in sostituzione di Sante Alfonsi. Il mercato ha portato l’attaccante argentino Luis Vila, ex River Plate, giocatore di qualità e ottimo finalizzatore. È stato risolto invece il contratto con Vittorio Esposito, “Il Messi del Molise”, che era arrivato in pompa magna a fine settembre.

Per la Fermana il 2024 è stato l’annus horribilis, segnato dalla retrocessione in Serie D dopo sette anni tra i professionisti. Le difficoltà sono proseguite con una situazione societaria a dir poco complicata e un penultimo posto in classifica con soli 14 punti. L’arrivo in panchina di Fabio Brini rappresenta una speranza, ma senza rinforzi dal mercato la salvezza resta un’impresa ardua. Per ora le sole operazioni che si registrano sono in uscita, con le risoluzioni di Ferretti e Marucci. Si cercano rinforzi in attacco: dopo aver sondato il terreno per Fall (in uscita dal Chieti), si parla ora di Daniel Kouko, punta centrale ivoriana di 35 anni, dieci gol nel girone di andata con l’Ostiamare in serie D. Non c’è tempo da perdere.



Il 2024 è stato un anno difficile anche per la Recanatese, segnato da una retrocessione forse evitabile e dalle speranze tradite di ripescaggio. L’inizio di campionato in serie D è stato ancora più scioccante, con cinque sconfitte consecutive e il grave infortunio occorso a Melchiorri. Le aspettative di una stagione di vertice sono state presto disattese, la squadra si è dovuta subito focalizzare sull’obiettivo salvezza. I nuovi innesti e il cambio in panchina, con la promozione di mister Bilò (ex Juniores) al posto di Filippi, hanno portato freschezza e ridato slancio ai leopardiani. Ora la classifica è meno preoccupante e la squadra può guardare al futuro con rinnovata fiducia. Con o senza Sbaffo.

Chiude un 2024 eccezionale il Fossombrone, sesto in classifica al termine di un girone di andata che l’ha visto anche in vetta alla classifica. La squadra di Fucili ha tutte le carte in regola per migliorare il risultato dello scorso campionato.