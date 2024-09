Serie C, l’Ascoli batte la Pianese e ottiene il primo successo

ASCOLI – L’Ascoli ottiene la prima vittoria in campionato. E lo fa al cospetto della modesta Pianese, al Del Duca, per 1-0. Il gol di Varone al secondo minuto: basta quello all’Ascoli per festeggiare i tre punti, dopo il 2-2 di Ferrara con la Spal. Successo sofferto, per i bianconeri, che comunque salgono a quota quattro in classifica e acquistano morale in vista della doppia trasferta contro l’Entella (domenica a Chiavari) e contro il Milan Futuro (il 14 settembre).

La partita

Per l’esordio casalingo mister Carrera conferma il 3-4-3, con qualche novità: i debutti di Livieri e Curado, mentre Bertini a centrocampo soffia il posto a Bando e D’Uffizi preferito a Marsura in avanti. L’ultimo arrivato Tremolada si accomoda in tribuna. Al pronti-via Varone, col mancino, spedisce in rete l’invito di Cozzoli (ma c’è la deviazione di Simeoni). Per gli ospiti grande chance a inizio ripresa con Mignani, ma Livieri risponde alla grande. Bis sciupato da Corazza al 60’, poi al 69’ su un contropiede sprecato da Tirelli, Mignani sbaglia a tu per tu con Livieri. Dopo 6 minuti di recupero finisce 1-0 per l’Ascoli. Vittoria sofferta, ma per l’Ascoli era fondamentale incamerare tre punti.