Serie B2, finale playoff: l’Italservice Loreto vuole rimandare tutto a gara3

PESARO – I bonus sono terminati per l’Italservice Loreto. Il roster di coach Stefano Foglietti domani, mercoledì 5 giugno, cerca riscatto in gara2. Al PalaMegabox di Pesaro (ore 21), c’è il secondo atto della finale playoff di Serie B Interregionale, della serie che regalerà la promozione in B Nazionale all’Italservice o alla Virtus Roma.

Dopo il passo falso registrato in gara1 (79-69), al PalaTiziano di Roma, l’Italservice non può più sbagliare. «I primi due quarti nella capitale sono stati veramente positivi – analizza Foglietti -. Siamo andati al riposo sul +6, ma la Virtus Roma è rimasta attaccata all’incontro perché abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi. Dopo la pausa lunga, loro sono rientrati stringendo un po’ di più le maglie difensive, di conseguenza abbiamo faticato in attacco. Restando, però, sempre in partita. Sul -5 abbiamo sciupato diverse occasioni per accorciare. Ma il dato che spicca, in negativo, sono i 22 rimbalzi concessi, veramente tanti».

Testa a gara2: «Torniamo in casa, dove vogliamo assolutamente vincere. A Roma il clima è veramente infuocato, ma siamo convinti di poterci giocare questa serie fino alla fine: migliorando in attenzione, concentrazione, limando qualcosina e migliorando in difesa. I 79 punti subiti in gara1 sono tanti. Ripeto, siamo convinti di poter arrivare a gara3. Prima c’è lo scoglio gara2, dove loro arriveranno più sereni. Dovremo farci trovare pronti, aggressivi, intensi. Vogliamo assolutamente prevalere». Gara3, eventuale e decisiva, si giocherebbe sabato 8 giugno a Roma (ore 21).

SPAREGGIO PERDENTI – Se l’Italservice Loreto dovesse perdere la serie con la Virtus, ci sarà subito un’altra serie con in palio la promozione. L’avversario sarà la squadra perdente della finale playoff della Conference Sud, una tra Orlandina e Ragusa, con la prima avanti 1-0 nella serie. Le date a oggi sono 12, 16 e 19 giugno. L’Italservice, a causa di un sorteggio, giocherebbe in casa solo gara2.