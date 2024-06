Serie A, Italservice Pesaro: il nuovo allenatore è Davide Bargnesi 

Il tecnico marchigiano è stato scelto per raccogliere l'eredità di Fausto Scarpitti. Per lui si tratta della terza avventura in biancorosso

PESARO – L’Italservice Pesaro sceglie ancora Davide Bargnesi, è lui il nuovo allenatore. Il tecnico marchigiano raccoglie l’eredità di Fausto Scarpitti, guiderà la prima squadra nella stagione 2024/2025.

Si tratta della terza avventura in biancorosso per Bargnesi. Per tutto il mondo del futsal «Daffo», arriva alla corte dell’Italservice nella stagione 2017/2018, la prima della storia in Serie A, come braccio destro di mister Ramiro Diaz. Dopo le fortunate e vincenti esperienze in Kuwait, torna in Italia e nelle Marche nella stagione 2020/2021, conducendo alla salvezza l’Eta Beta Fano in Serie B. Rieccolo a Pesaro nel 2021/2022, come vice di Fulvio Colini e, insieme, vincono tutto più volte in Italia. Il Bargnesi 2.0 durerà due stagioni, nella più recente, quella 2022/2023, guida l’Italservice alla salvezza da primo allenatore, dopo l’esonero di Colini, nel playout con il Monastir.

Arriviamo all’attualità, con Bargnesi che per la prima volta comincerà la nuova annata sportiva da capo dello staff tecnico. «Colgo subito l’occasione per ringraziare la famiglia Pizza per l’opportunità – le sue prime parole -. Torno a Pesaro con entusiasmo e la massima determinazione, consapevole delle responsabilità che porterò sopra le spalle. Ci aspetta un anno lungo, da affrontare con la massima convinzione. La prima tappa è prepararci al meglio per l’inizio del campionato». Capitolo giocatori, l’Italservice ha già annunciato i rinnovi di capitan Tonidandel e Barichello.