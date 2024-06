Pallavolo, la neopromossa Smartsystem piazza due colpi

La squadra di Mastrangelo per la A2 fa il pieno di qualità e esperienza ingaggiando il palleggiatore Manuel Coscione e il centrale Stefano Mengozzi. La Yuasa per la Superlega riporta in Italia Zhukouski

FANO – Il campionato di serie A2 è una categoria nella quale il livello tecnico e fisico è molto più alto della A3 e, per questo, la neopromossa Smartsystem Fano ha piazzato subito due colpi di grande valore per dimostrare di voler essere una protagonista della categoria appena conquistata con pieno merito.

La società ha così annunciato l’ingaggio di due esperti e “famosi” atleti con tanta Superlega alle spalle, esperienza e classe da mettere a disposizione del club virtussino.

La regia sarà infatti affidata al palleggiatore piemontese Manuel Coscione. Carriera strabiliante, nel suo lungo curriculum sportivo anche un mondiale con la nazionale italiana, dal 2000 al 2018 ha militato in A1 giocando in tutti i palazzetti d’Italia mentre dal 2019 ad oggi è stato protagonista in serie A2. «Cercavo una società ambiziosa – ammette Manuel – con una piazza storica, Fano lo è sicuramente. Certamente mister Mastrangelo ha avuto un ruolo decisivo in questa scelta parlando molto bene della società e della squadra». Il nuovo palleggiatore virtussino, nel suo palmares, vanta più di 600 partite giocate tra Superlega e A2.

Altro colpo da novanta della Smartsystem Fano è l’arrivo del centrale ravennate Stefano Mengozzi, classe 1985, atleta che vanta un curriculum sportivo di grande spessore e che approda nella Città della Fortuna con grande entusiasmo: «Pronto ad essere battagliero e nello stesso tempo ambizioso – afferma Mengozzi – sono carico per aiutare Fano a raggiungere i propri obiettivi nella stagione che viene». Dalla stagione 2011/12 al 2022/23 Mengozzi ha sempre militato in Superlega, poi l’approdo in A2 a Ravenna. Nel suo curriculum ci sono 2 Coppa Italia vinte (in A2 e in Superlega), 1 Supercoppa Italiana ed un campionato mondiale per club con Perugia, oltre a diverse promozioni conseguite dalla serie A2 alla serie A1: «Umiltà e gran voglia di lavorare – continua Mengozzi – saranno le qualità che dovrà avere Fano nella prossima stagione. Vista la difficoltà della categoria, anche conquistare un singolo punto in partita potrà per noi essere fondamentale. Le prime gare della stagione ci potranno già dire qualcosa».

Primo volto nuovo anche in casa Yuasa Grottazzolina proiettata verso la prossima Superlega ma in realtà è una vecchia conoscenza. Si tratta del palleggiatore Tsimafei Zhukouski, classe 1989, nato a Minsk ma naturalizzato croato, Zhukouski è un palleggiatore che vanta una grande esperienza internazionale, suddivisa tra Italia, Germania, Russia e Polonia. Reduce da un biennio in Plusliga in Polonia, Zhukouski incarna alla perfezione il profilo del palleggiatore moderno, capace di abbinare ad una sapiente distribuzione di gioco anche ottime doti fisiche nei fondamentali di muro e battuta. Nella stagione 2010-11 arriva il primo campionato in Italia, a San Giustino in A1, quindi Montichiari, Ravenna e poi il trasferimento in Germania. Nel 2017 viene ingaggiato come vice Christenson dalla Lube poi va alla Tonno Callipo Vibo Valentia quindi Russia e Polonia e ora Grottazzolina.

«Sono contentissimo di tornare in Italia – racconta il campione croato in un italiano pressoché perfetto – paese dove ho già disputato sette stagioni in massima serie. Siamo riusciti a trovare l’accordo velocemente, sono rimasto molto colpito dal percorso di ascesa fatto da Grottazzolina nelle ultime stagioni ed il fatto che il club abbia deciso di legare le proprie ambizioni alle mie mi lusinga. Arrivo con grandissimo entusiasmo e non vedo l’ora di cominciare la stagione con i miei nuovi compagni di squadra».