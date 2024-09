A Casalecchio di Reno la squadra di Pistola perde 4-0 contro la Savino del Bene Scandicci. In settimana atteso l’arrivo della palleggiatrice Perovic. Mercoledì di nuovo in campo per un triangolare.

VALLEFOGLIA – Dopo la partenza morbida nel primo test stagionale ospitando a Montecchio la Cbf Balducci Macerata, la Megabox ha affrontato tutt’altro avversario cedendo i 4 set disputati.

La Savino Del Bene Volley Scandicci di coach Antiga al PalaCabral di Casalecchio di Reno (Bo) ha conquistato la sfida in un’ora e trentadue minuti di gioco.

Le prime due frazioni di gioco sono state abbastanza equilibrate, con la Savino Del Bene Volley che ha vinto la prima per 25-23 e la seconda per 19-25. La squadra toscana ha invece dominato il terzo set, conquistato per 15-25 e, nonostante la massiccia rotazione di atlete, ha fatto suo anche il quarto set (21-25).

La Savino Del Bene Volley ha dominato la sfida in ogni categoria statistica, chiudendo con migliori percentuali in attacco e in ricezione. La squadra scandiccese ha inoltre vinto nettamente la battaglia a muro (8-16) e al servizio (4-5).

Con 16 punti realizzati la top scorer dell’incontro è stata Ekaterina Antropova, ma a chiudere in doppia cifra per punti sono state anche Herbots (12) e Ruddins (14).

Coach Antiga schiera la sua squadra con Gennari al palleggio e Antropova da opposto. Herbots e Ruddins sono le due schiacciatrici titolari, mentre la coppia di centrali è quella con e Carol. Il ruolo di libero è affidato a Castillo.

La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia scende in campo con il 6+1 composto da Kobzar al palleggio, Bici come opposto, Weitzel e Candi da centrali, con Lee e Giovannini in banda e De Bortoli come libero.

Per coach Andrea Pistola «l’avversario era molto più impegnativo rispetto al primo test, ma era proprio questo che volevamo, ovvero misurarci con una formazione che ci mettesse a dura prova e ci consentisse di verificare il livello tecnico raggiunto. Come con Macerata, abbiamo avuto buone risposte sotto determinati aspetti e meno buone sotto altri, ma è quello che ci aspettavamo. Tra le stesse ragazze ci sono stati un po’ di alti e bassi, come è naturale in questo momento della stagione in cui il gruppo si sta formando e le atlete si stanno conoscendo, ma il bilancio è sicuramente positivo perché stavolta incrociavamo un avversario estremamente forte e quasi al completo. Guardiamo avanti con fiducia, in vista del prossimo test di mercoledì».

Le verifiche per le biancoverdi poi proseguiranno a stretto giro perché mercoledì 18 settembre dalle 17 la squadra di Pistola ospiterà al PalaDionigi di Montecchio un triangolare con la Omag-MT San Giovanni in Marignano, squadra di A2 e con il Levski Sofia, formazione di punta del campionato bulgaro legata alla Megabox da un accordo di collaborazione che ha riguardato finora il settore giovanile. Seguirà domenica 22 settembre alle 15.15 nella palestra adiacente al PalaWanny di Firenze un allenamento congiunto con le padrone di casa del Bisonte avversaria di A1. Gli ultimi due appuntamenti del precampionato si terranno sabato 28 e domenica 29 settembre a Lignano Sabbiadoro, in entrambi i casi con la Cda Talmassons, neopromossa in A1.