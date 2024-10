Pallavolo, l’Imoco Conegliano passeggia a Pesaro

Nel turno infrasettimanale di A1 femminile partita senza storia per le campionesse d’Italia sul campo della Megabox. Nulla da fare in A2 maschile per Fano a Pineto. Stasera (31 ottobre) la Banca Macerata ospita Siena alle 20.30

VALLEFOGLIA – Dopo il successo esterno di domenica a Talmassons, prima vittoria esterna, per la Megabox c’era da tentare di superare nel turno infrasettimanale le super campionesse della Imoco Conegliano. In realtà partita vera non si è vista e le venete si sono imposte in poco più di un’ora di gioco ma forse non davvero di partita con parziali a 19-19-12. Troppo schiacciante la superiorità di Wolosz e compagne in formazione quasi tipo con la polacca in regia, Haak opposta, la nuova coppia di schiacciatrici Gabi e Zhu invidiata da tutti i club del mondo, le azzurre Lubian e Fahr al centro e il miglior libero del mondo De Gennaro, ex di turno. Pistola c’ha provato anche attingendo alla sua panchina, inserendo Michieletto capace di soffrire meno di Giovannini le grandi altezze del muro e dell’attacco dell’Imoco e dando spazio a Storck che ha bisogno di ritrovare fiducia e confidenza con la partita. Le partite da vincere sono altre e mentalmente questo può aver pesato fin dalla vigilia ma è chiaro che se l’Imoco spinge sull’acceleratore e non si concede distrazioni, ci sono al mondo forse un paio di squadre in grado di starle dietro. Domenica a Bergamo sarà tutt’altra partita per la Megabox con un avversario alla portata, competitivo certo, ma non impossibile da affrontare e che è da considerarsi una pretendente ad un posto per i playoff.

Turno infrasettimanale anche in A2 maschile. La Smartsystem Essence Hotels Fano reduce dalle fatiche della trasferta a Cuneo vinta al tiebreak non si è ripetuta cadendo 3-0 a Pineto. Decisivo l’infinito primo set chiuso 38-36 dai locali dopo che i virtussini hanno buttato all’aria ben dieci e punita da un Abba che è cresciuta nel corso del match concedendo poi le briciole ai fanesi. Chiuso il 1’ set infatti gli abruzzesi si sono distesi chiudendo senza troppi problemi anche i due set successivi.

Stasera al Fontescodella la Banca Macerata Fisiomed reduce dalla sconfitta a Palmi, ospita la temibile Emma Villas Siena che in classifica ha 3 punti più dei maceratesi padroni di casa e che si presentano nelle Marche per dare battaglia come nella indole delle squadre allenate dal coach marchigiano Ciccio Graziosi.