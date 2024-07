Pallavolo, definite le ammesse alla prossima serie A femminile

Con legittime ambizioni di alta classifica la Megabox Vallefoglia in A1 e la Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile saranno al via per raggiungere i propri obiettivi

VALLEFOGLIA – Nessuna sorpresa nella presentazione della domanda di iscrizione al campionato di Serie A1 e A2 femminile, che è il primo atto per definire iniziato ufficialmente il percorso verso la nuova stagione 2024/25.

Si sono chiusi infatti, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai prossimi Campionati di Serie A. La Commissione di Ammissione ai Campionati cominciato i lavori di verifica. Il Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A Femminile dovrà consegnare alla FIPAV l’elenco delle formazioni aventi i requisiti necessari per l’iscrizione e la partecipazione ai Campionati di Pallavolo Femminile di Serie A1 e di Serie A2 2024/25 entro e non oltre il 12/07/2024.

Per quanto riguarda invece la Serie A1 le 14 Società che hanno presentato richiesta di iscrizione oltre alla marchigiana Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia sono: Agil Volley Novara (NO), Azzurra Volley Firenze (FI) nei confronti della quale si erano rincorse voci sempre smentite, la neopromossa Black Angels Perugia Volley (PG), Chieri ’76 Volleyball (TO), la retrocessa Cuneo Granda Volley (CN) che però ha acquisito il titolo sportivo della VBC Pallavolo Rosa Casalmaggiore, le campionesse d’Italia dell’Imoco Volley Conegliano (TV), Pallavolo Pinerolo (TO), Pallavolo Scandicci Savino Del Bene (FI), Pro Victoria Pallavolo Milano (MI) non più guidata da Marco Gaspari, Roma Volley (RM), Uyba Volley Busto Arsizio (VA), Volley Bergamo 1991 (BG) e la neopromossa dai playoff Volley Talmassons (UD). La Megabox punta a migliorare l’ottavo posto della passata stagione.

Per quanto riguarda la Serie A2 sono pervenute alla Lega Pallavolo Serie A Femminile le richieste di iscrizione da 20 Società compresa la Cbf Balducci Macerata che figura tra le teste di serie. La formula sarà la stessa dell’anno scorso con due gironi da 10 squadre al termine del quale si formerà la poule Promozione con le prime 5 di ciascun girone qualificate mentre le altre saranno in quella Salvezza. Il consiglio dei presidenti si era diviso sul ruolo di testa di serie da riconoscere alle bergamasche di Costa Volpino che, seppur retrocesse, hanno acquisito il titolo da Cuneo. In quanto retrocessa dalla A1 Cuneo (che invece resta in A1 col titolo di Casalmaggiore) sarebbe dovuta figurare tra le teste di serie. L’oggetto del contendere era se, col titolo, si acquisisse anche il diritto ad esserlo nonostante il risultato sportivo della stagione precedente. Così è rimasto almeno per questa stagione mentre per la prossima il criterio cambierà.

Le altre aventi diritto sono: la Akademia Sant’Anna Messina (ME), Altino Volley (CH), Club Sportivo Alba Como (CO), Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA), LPM Pallavolo Mondovì (CN), Pallavolo Castelfranco (PI) richiedente, Pallavolo Concorezzo (MB), Pallavolo Lecco A. Picco (LC), Pallavolo Vallecamonica Sebino Costa Volpino (BG), Polisportiva A. Consolini S.G. in Marignano (RN), Polisportiva Csi Clai Imola (BO), Trentino Volley (TN), U.S. Esperia Volley 1961 Cremona (CR), Volleyball Casalmaggiore (CR) richiedente titolo da Fo.Co.L. Volley Legnano, Volley Fratte S. Giustina in Colle (PD) richiedente titolo da Unione Volley Montecchio Maggiore, Volley Hermaea Olbia (SS), Volley Melendugno (LE), Volley Millenium Brescia (BS), Volley Offanengo (CR). La squadra di Lionetti punta a fare meglio della tribolata passata stagione andando avanti in Coppa Italia, trofeo che ha già vinto ai tempi di Paniconi e ad essere protagonista per la lotta salvezza fino alla fine.