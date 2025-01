Pallavolo, la Cucine Lube stende anche Perugia

CIVITANOVA – La Cucine Lube fa valere la legge dell’Eurosuole Forum anche contro la Sir Susa Vim Perugia. Gli umbri cadono 3-1 al cospetto del team di Giampaolo Medei, ancora imbattuto tra le mura amiche. In un palas tutto esaurito con 4171 paganti. I 3 punti arrivano in rimonta (23-25, 29-27, 25-22, 25-16) nel 6’ turno di ritorno della Regular Season. Capitan Balaso e compagni lanciano un segnale forte e chiaro in vista della Final Four di Coppa Italia, in programma all’Unipol Arena di Bologna sabato 25 e domenica 26 gennaio 2025. Bottolo chiude da MVP e top scorer con 20 punti (62%, 2 ace e 3 muri). In doppia cifra anche Lagumdzija (18), Loeppky (14) e Chinenyeze (10 con 4 block). Tra gli ospiti Herrera semina il panico nei primi 2 set, per poi calare alla distanza e chiudere la gara con il ragguardevole bottino di 19 punti. In doppia cifra per gli umbri anche Ishikawa (12) e Semeniuk (10). Gli spunti migliori sono di Civitanova nel muro difesa (13 block a 5) e in attacco (53% a 43%). In classifica guida sempre Perugia a 42, Trento sale a 40, la Lube è terza a 36.

Altra serata da ricordare per la Yuasa Grottazzolina che ottiene un punto in casa dell’Itas Trentino, capace di imbrigliare Michieletto e compagni costringendoli al 5’ set e vincendo solo da 2 punti. Per la squadra di Ortenzi è un punto d’oro che alimenta le ambizioni salvezza dei gialloblù. In classifica i gialloblù salgono a quota 15 a pari punti con Padova davanti a Taranto e Monza.

La Megabox Vallefoglia al PalaMegabox torna al successo pieno superando Bergamo per 3-1 e cementando il suo 8’ posto. Giovannini Mvp del match. Partita di sostanza per le ragazze di Pistola che sono partite bene, subito il rientro delle orobiche ma poi dimostrato di saper soffrire vincendo il 3’ set e chiudendo poi in 4 partite. Vittoria di gruppo e del collettivo, ottimo viatico per il prosieguo del campionato

La Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile schianta Imola in un’ora di gioco. Grande prestazione delle arancionere dominanti in tutti i fondamentali. Come contro Messina è l’argentina Bulaich l’Mvp del match. Mancano due giornate alla fine del girone A ma la formazione di Lionetti può essere la mina vagante della Poule Promozione

In A2 Maschile la Smartsystem Fano cade in casa 3-1 con Pineto al termine di una gara certamente non brillante. La sfida era cominciata sotto buoni auspici con i virtussini bravi a incamerare la prima frazione. Poi la crescita degli abruzzesi capaci di pareggiare il conto set e vincere con parziali a 23-22-22.

La Banca Macerata sul campo dell’Emma Villas Siena si regala una serata da ricordare imponendosi 3-1 e chiudendo la serie nera di 5 sconfitte consecutive. La quinta giornata di ritorno della Serie A2 Credem Banca ha un sapore dolcissimo che è quello della prima vittoria in trasferta in stagione per la Banca Macerata Fisiomed. I maceratesi si impongono con tecnica e carattere sulla Emma Villas Siena aggiungendo tre punti fondamentali in ottica salvezza. Grande prestazione esterna dei maceratesi che superano i padroni di casa in tutti i fondamentali, meritandosi di festeggiare al PalaEstra. L’MVP di oggi è il subentrante Sanfilippo, grande apporto alla squadra, 8 punti e 70% in attacco per lui.

In A3 maschile la The Begin Ancona nella 3’ di ritorno del Girone Bianco ottiene un punto cedendo al tiebreak contro Mantova seconda in classifica a 22 punti. I ragazzi di Della Lunga partono forte fermandosi sul più bello dopo aver condotto il gioco per due set spegnendosi alla distanza e lasciando due punti e vittoria alla FermaMed Mantova