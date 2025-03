Pallavolo, la Megabox vola in semifinale

Le biancoverdi eliminano Bergamo e in semifinale ospitano Pinerolo proseguendo la corsa nei playoff di Challenge Cup. In A3M Ancona ottiene un punto in casa

VALLEFOGLIA – Successo all’andata e successo anche al ritorno per la Megabox che batte al Palamegabox Bergamo per 3-2 e prosegue la corsa alla Challenge Cup. Prossimo avversario è la Wash4Green Pinerolo che ha eliminato la favorita Uyba con un doppio tiebreak. Si gioca al Palamegabox mercoledì alle 20.30 perché le ragazze di Pistola hanno concluso in migliore posizione la regular season. Chi vince giocherà la finale che assegna l’unico pass disponibile sul campo di Chieri sabato sera sempre in gara unica.

Nel match contro Bergamo è partita vera per 3 set, giusto il tempo per la Megabox di assicurarsi il pass. Alla fine è arrrivata, comunque, la vittoria con tante seconde linee in campo.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata ha subito un’ininfluente sconfitta a Busto Arsizio per 3-1 nella Pool Promozione perché la posizione nella griglia playoff era già chiara. Si è chiusa la serie di 14 vittorie consecutive delle arancionere. Le due squadre potrebbero ritrovarsi in finale se entrambe dovessero superare lo scoglio in semifinale, rispettivamente Trento per la squadra di Lionetti e Messina per le bustocche. Si comincia domenica 6 aprile al Fontescodella poi ritorno mercoledì i Trentino. Eventuale bella domenica 13 aprile ancora nelle Marche.

Sabato 5 aprile alle 20.30 comincia la serie di semifinale per la Cucine Lube scontro Perugia ma dovrà giocare senza Balaso che sarà operato martedì alla mano fratturata in allenamento. L’altra semifinale è Itas Trentino – Gas Sales Piacenza. La Yuasa Battery invece giocherà domenica 6 aprile. La compilazione del calendario nel weekend pone i ragazzi di Ortenzi per l’esordio dei playoff per la Challenge Cup alle 19 sul campo di Cisterna.

Nei playout di A3 Maschile la The Begin Ancona ha ottenuto un punto contro Castellana Grotte perdendo 3-2 al Palarossini. Domenica 6 aprile trasferta a Napoli sul campo della Gaia Energy