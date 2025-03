Pallavolo, la Megabox al match point

La Lube perde capitan Balaso. La squadra di Pistola cerca il pass per proseguire la corsa nei playoff di Challenge Cup. La Cbf Balducci in anticipo nell’ultima giornata della Pool Promozione. In A3M Ancona in casa

VALLEFOGLIA – Il successo della Megabox per 3-0 a Bergamo nell’andata dei playoff per la qualificazione alla Challenge Cup mette la squadra di Pistola nella condizione di dover vincere solo almeno due set nel ritorno domenica 30 marzo alle 17 in un PalaMegabox che si annuncia pieno di passione per le biancoverdi che inseguono un sogno europeo impronosticabile ad inizio stagione. Ingresso a 5 euro per tutti. In caso di passaggio del turno è probabile lo scontro tra la vincente di Pinerolo-Uyba con le piemontesi che hanno vinto al tiebreak l’andata.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata dovrà cercare la promozione passando dai playoff. Prima però c’è sabato 29 marzo alle 20.30 un ininfluente per lei match a Busto Arsizio perché la posizione della squadra di Lionetti è già certa. Il match varrà invece per le biancorosse padrone di casa in lotta con Messina per il 2’ posto che vale il fattore campo in semifinale. Macerata attende di conoscere il proprio avversario che sarà una tra la favorita Itas Trento e Brescia.

Per quanto concerne i playoff di Superlega la Cucine Lube ha chiuso la serie dei Quarti playoff e si prepara ad avviare la serie di semifinale contro la Sir Susa Vim Perugia che ha eliminato Modena. Gara 1 delle Semifinali si giocherà sabato 5 aprile alle 20.30. La Lube sarà al PalaBarton Energy contro Giannelli e compagni ma dovrà fare a meno del suo capitano Fabio Balaso che si è fratturato la mano scontrandosi con un compagno in allenamento. L’altra semifinale è Itas Trentino – Gas Sales Piacenza. La Yuasa Battery domenica 6 aprile esordirà nei playoff per la Challenge Cup nel girone a sei squadre, con gare di sola andata, disputando cinque gare. Si giocheranno al PalaSavelli le gare contro Milano e Verona, mentre Marchisio e soci faranno visita in trasferta a Cisterna, Modena e Padova. Seguirà il calendario definitivo delle gare playoff che prevedono semifinali e finali in gara secca, da disputarsi rispettivamente il 3 e il 10 maggio.

Per quanto riguarda la Coppa Italia di serie A2 maschile la Banca Macerata esordirà negli ottavi di finale il 6 aprile in trasferta contro la perdente dell’incrocio tra Consar Ravenna e Emma Villas Siena con i toscani che hanno vinto gara 1 in trasferta. Ritorno domenica alle 18. La Smartsystem Fano invece giocherà sempre domenica 6 aprile sul campo dell’Abba Pineto.

Nei playout di A3 Maschile la The Begin Ancona sabato alle 18 cerca punti pesanti in casa contro la temibilissima Castellana Grotte.