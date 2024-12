Pallavolo, la Cucine Lube Civitanova cade a Monza

In Superlega i cucinieri sconfitti a Monza, la Yuasa fa un punto anche a Verona. In A1F Vallefoglia torna ai 3 punti, la Cbf Balducci cade a San Giovanni. In A2M sconfitte Fano e Macerata

CIVITANOVA – Il turno di Santo Stefano è avaro di soddisfazioni per le marchigiane. La Cucine Lube battuta la tiebeak a Monza è ora quindi (con una partita in meno) a quota 27 agganciata da Verona. All’Opiquad Arena di Monza ottiene solo un punto confermando la fragilità in trasferta. Il periodo intenso prosegue con la partita dei Quarti di Coppa Italia domenica 29 dicembre all’Eurosuole Forum contro Milano. Positivo il rientro di Nikolov. Ultima partita per Ivan Zaytzev con la maglia brianzola proprio contro la sua ex squadra e con 14 punti a referto. Volerà a giocare in Turchia.

La Yuasa Grottazzolina anche senza Petkovic va a punti per la terza partita consecutiva e i ragazzi di Ortenzi hanno sfiorato il successo cedendo 15-13 al tiebreak a Verona. In classifica la squadra di è stata agganciata da Monza a quota 9 ma Taranto dista solo un punto e Padova è a 13.

La Megabox Vallefoglia disdice l’abbonamento ai tiebreak e, anche senza la schiacciatrice statunitense Simon Lee, supera 3-1 la neopromossa Bartoccini Perugia tornando al successo pieno che mancava dalla trasferta di Roma di metà novembe. Straordinaria prova di Sonia Candi, Mvp del match. L’ottavo posto per ora è blindato ma davanti non sono così lontane. Ora occhio all’affascinante quarto di finale di Coppa Italia contro le campionesse del mondo di Conegliano in programma al Palaverde lunedì 30 dicembre alle 19.

In A2 Femminile la Cbf Balducci Macerata conferma l’allergia ai big match cedendo 3-1 sul campo della Omag San Giovanni in Marignano alle 17 che scappa lontana 7 punti e di nuovo in testa. Stesso risultato negativo dell’andata per le arancionere. Partita combattuta e vibrante, condizionata in parte dal lieve risentimento accusato da Bonelli. Il primo match del nuovo anno vedrà la Cbf Balducci ospiterà Messina il 5 gennaio alle 17, una sorta di ultima spiaggia per non perdere troppo terreno dal duo di testa con San Giovanni a 34, Messina a 33, Macerata a 27 e Brescia a 25.

In A2 maschile la Smartsystem Essence Hotels Fano ad un passo dall’impresa. Sotto 2 set a 1 e 20-13 nel quarto set, i virtussini sono stati capaci di riprendere l’avversario sul 23-23 e portare la sfida al quinto set poi vinto da Ravenna dopo un match ball sprecato dai padroni di casa. In classifica la Smartsystem è a 20 punti a 2 lunghezze dal gruppone di centro classifica. Molto peggio è andata alla Banca Macerata Fisiomed Macerata caduta a Pineto 3-0 e sempre più invischiata nella lotta salvezza.