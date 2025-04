Confindustria Ancona, Marco Cantori eletto presidente della sezione Legno e Arredo

ANCONA – Un nuovo incarico in Confindustria Ancona: Marco Cantori, general manager di Cantori Spa, è stato eletto presidente del gruppo merceologico Legno e Arredo.

Succede a Roberto Morichelli, che ha lasciato l’incarico per assumere la vicepresidenza dell’associazione, con delega all’internazionalizzazione.

Cantori ha una lunga storia associativa: l’azienda è socia dal 1983 e Marco ha sempre partecipato attivamente alle attività del Comitato territoriale e del settore merceologico, nonché è stato presidente del Club della Qualità nel biennio 2008-2009. Con la nomica a presidente del Gruppo Merceologico, Cantori entra di diritto a far parte del Consiglio Generale fino al 2026.

«Desidero esprimere la mia gratitudine a Roberto Morichelli per l’eccellente lavoro svolto finora e gli auguro il meglio per le sfide future nel suo nuovo ruolo in Confindustria – ha detto Marco Cantori – Ringrazio anche i miei colleghi per la fiducia accordatami e assumo la presidenza della sezione Legno e Arredo di Confindustria Ancona con grande impegno e serietà, consapevole di quanto sia necessario valorizzare il nostro settore. Lavoreremo in coerenza con gli obiettivi della presidenza Mingarelli e in continuità col lavoro svolto finora, cercando di portare avanti progettualità condivise anche con le altre territoriali, con le quali abbiamo già lavorato in passato. Credo che la condivisione delle esperienze e il network tra imprenditori sia essenziale e confido di portare un valore aggiunto al ruolo che mi accingo ad assumere».

Nel congratularsi con Cantori per la sua nomina, il presidente di Confindustria Ancona Diego Mingarelli ha dichiarato: «Il settore legno e arredo è strategico per il territorio e rappresentativo di quel Made in Marche che compete in Italia e nel mondo e che vogliamo supportare nella crescita con progetti concreti».