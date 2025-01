Pallavolo, la Cucine Lube al big match con Perugia

CIVITANOVA – La Cucine Lube reduce dalle vittorie su Cisterna e a Verona e in Olanda per la Challenge Cip, torna in campo alle ore 19.30 all’Eurosuole Forum con diretta su RaiSport per la classicissima contro la Sir Susa Vim Perugia. Gli umbri hanno conosciuto la prima vittoria stagionale al tiebreak con Trento. Il team di Giampaolo Medei, ancora imbattuto tra le mura amiche ospita il collettivo di Angelo Lorenzetti nello scontro diretto numero 67. I Block Devils hanno la testa avanti con due vittorie in più nel bilancio dei 66 precedenti: la Lube si è imposta 32 volte, mentre i perugini hanno avuto la meglio in 34 occasioni. Nella stagione in corso, all’andata, i cucinieri hanno vinto i primi due set al PalaBarton, ma hanno poi subito il rientro dei padroni di casa prima di reagire e tornare a lottare al tie break cedendo solo in volata. Match sponsor La Pasta di Camerino.

Nella serata perfetta per la Yuasa Grottazzolina dello scontro diretto vinto con Taranto e di un PalaSavelli caldo più che mai, c’è stata la firma anche di Oleg Antonov. L’esperto schiacciatore, medaglia d’argento alle Olimpiadi di Rio de Janeiro con la Nazionale azzurra, è stato chiamato in causa nei momenti chiave della sfida per riportare equilibrio nei momenti caldi e lo ha fatto mettendosi a disposizione del gruppo con un grande lavoro in seconda linea. Per coach Ortenzi è un’arma fondamentale. Si gioca domenica alle ore 17 in casa dell’Itas Trentino, che proprio domenica ha interrotto la lunghissima striscia di successi consecutivi da parte di Perugia.

La Megabox Vallefoglia sconfitta nel turno infrasettimanale di A1 femminile a Conegliano ma con un’ottima prestazione e un 3-1 combattuto, attende a Pesaro al PalaMegabox la formazione di Bergamo con inizio alle ore 18. In ottica classifica il turno infrasettimanale non è stato favorevole alla Megabox perché Pinerolo ha vinto a Perugia 3-1 ed ha ridotto ad appena due punti il distacco dalle marchigiane, 23 contro 21. Bergamo ha vinto 4 delle ultime 5 partite, nel turno infrasettimanale ha battuto la Smi Roma, ora è quinta a quota 33 punti, prima delle inseguitrici del solito quartetto di testa di una graduatoria condotta da Conegliano che ha vinto 17 partite su 17.

La Cbf Balducci Macerata in A2 Femminile reduce dal doppio successo con Messina e a Brescia, ospita alle 17 per la settima giornata di ritorno del girone A la formazione del Clai Imola. Le romagnole hanno ingaggiato Alice Stafoggia, opposto classe 2002 di Urbino, già presente in panchina nel match del PalaRuggi della scorsa domenica perso con Castelfranco di Sotto ed altri nuovi acquisti a disposizione ma per la squadra di Lionetti sono punti in palio da non mancare

In A2 Maschile la Smartsystem Fano ospita Pineto nel derby dell’adriatico con l’obiettivo di tornare a fare punti dopo due stop consecutivi ospitando gli abruzzesi alle ore 16. Il team allenato da Di Tommaso, che all’andata si impose per 3-0, naviga in acque leggermente migliori rispetto ai fanesi (26 punti contro i 22). Dal canto suo Fano, che nelle ultime due uscite casalinghe è stata sconfitta da Ravenna e Cantù, vuole tornare a far esultare il proprio pubblico. Pineto è reduce dal 3-1 inferto a Porto Viro con il finlandese Kaislasalo grande protagonista in attacco (32 punti con il 62%). Fano ha recuperato sia Roberti che Coscione che, già a Cuneo, hanno giocato l’intera partita. La Banca Macerata gioca alle 17.30 sul campo dell’Emma Villas Siena. I biancorossi sono reduci da 5 sconfitte consecutive e hanno bisogno di una scintilla per ridare vigore alla propria corsa salvezza. In classifica Gabbanelli e compagni sono terz’ultimi con 2 punti di vantaggio su Reggio Emilia e 5 su Palmi che ha vinto a Macerata al tiebreak. I toscani invece sono all’ottavo posto non lontano dal gruppo delle migliori ma nell’ultimo turno hanno perso a Brescia per 3-1. Il match di andata vide sorridere la Banca Macerata che si impose per 3-0 contro i senesi.

In A3 maschile la The Begin Ancona ospita Mantova alle 18 per la 3’ di ritorno del Girone Bianco. I lombardi sono secondi a 22 punti, il doppio di quelli dei ragazzi di Della Lunga.