Pallavolo, coach Marco Gaspari sulla panchina di Scandicci

Terminata l’esperienza a Milano, il tecnico dorico è stato ingaggiato dall’ambiziosa Savino Del Bene per sostituire l’esonerato allenatore francese Antiga. Esordio domenica in casa

ANCONA – La Savino Del Bene Scandicci, formazione di serie A1 Femminile vicecampione d’Italia in carica, ha annunciato che Marco Gaspari sarà il nuovo head coach. Tecnico di grande esperienza Gaspari, nato a Ancona il 20 settembre 1982, arriva alla guida della squadra toscana dove sostituirà il francese Antiga.

A mettere fine all’avventura del tecnico francese chiamato per rimpiazzare Massimo Barbolini è stata una differenza di vedute sullo sviluppo della squadra emersa nelle ultime settimane e non conciliabile. I problemi del roster ricco di top players è di assemblaggio e convivenza alla luce della regola che riguarda le 3 italiane da avere sempre in campo. In alcuni ruoli chiave come il libero, c’è la fenomenale Brenda Castillo tornata a Scandicci dopo l’esperienza a Milano ma, appunto straniera, come tutte le schiacciatrici. Ciò ha creato malumori perché a finire in panchina sono atlete fenomenali come Ognjenovic, serba, tra le palleggiatrici più vincenti della storia e le centrali.

A coach Marco Gaspari il compito di trovare un equilibrio, riportare serenità nel gruppo e far valere tutto l’immenso potenziale tecnico.

L’esperienza non gli manca e, dopo aver guidato dal 2018 al 2020 Casalmaggiore, è stato al Vero Volley, per quattro stagioni. Nel palmares ha vinto una CEV Cup, giocato due finali scudetto e la finale della CEV Champions League nella stagione 2023-2024. Nella passata stagione la sua Milano è stata eliminata in semifinale scudetto proprio da Scandicci. L’esordio è fissato per domenica alle 17 al PalaWannydi Firenze contro la neopromossa Perugia.