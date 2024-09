Pallavolo, la Cucine Lube fa suo anche il derby in trasferta

PORTO SAN GIORGIO – Un altro utile derby d’allenamento vincente per la Cucine Lube Civitanova, impostasi in quattro set al PalaSavelli di Porto San Giorgio contro la Yuasa Battery Grottazzolina. La prima trasferta della preseason per i cucinieri ha regalato sprazzi di bel gioco e agonismo da parte dei due team nella nuova casa dei gialloblù. Gli uomini di Medei, ben serviti da Boninfante, giocano un primo set ordinato, soffrono nel secondo e nel terzo trovando due rimonte nel finale, una sciupata in volata, l’altra concretizzata con Poriya. Agevole il quarto parziale con i due team rimaneggiati. Palma di top scorer condivisa per Bottolo e Petkovic, autori di 14 punti a testa. Lube in campo con Boninfante al palleggio e Lagumdzija opposto, Bottolo e Loeppky schiacciatori, Chinenyeze e Gargiulo al centro, Balaso libero. Grottazzolina in campo con Zhukouski in regia e Petkovic opposto, Antonov e Fedrizzi laterali, Demyanenko e Mattei al centro, Marchisio libero.

Segnali positivi per i neopromossi di coach Ortenzi e Yuasa Battery in crescita in un PalaSavelli molto accogliente con 800 spettatori sugli spalti.

«Rispetto al primo allenamento congiunto, sempre con la Lube effettuato a Civitanova Marche, ho notato passi avanti importanti” – dice il coach Massimiliano Ortenzi. “Eravamo sicuri che quello mostrato in trasferta non fosse il nostro valore reale, c’era molto nervosismo dato dal fatto che eravamo alla prima uscita. Al PalaSavelli, dopo un inizio titubante, i ragazzi si sono sciolti e abbiamo cominciato a giocare quella che può essere la nostra pallavolo. Bene il secondo set, abbiamo affrontato a viso aperto la Lube anche nel terzo dove avevamo costruito un vantaggio che avrebbe potuto dare frutti maggiori, ma siamo stati un po’ ingenui nella gestione di alcuni palloni decisivi. Questo ci deve servire a migliorare ulteriormente, perché in campionato questi set qui dobbiamo chiuderli in nostro favore».

Ortenzi soddisfatto del test al PalaSavelli: «Ci siamo stati, abbiamo tenuto bene il campo. Non c’è stato un gap tecnico così evidente come nel primo test e siamo contenti. Invece siamo meno contenti del quarto set dove siamo crollati. Ecco, la nostra squadra queste pause non se lo può permettere. In questo campionato tutti i set possono essere importanti, siamo chiamati a fare passi avanti”. Il pubblico si è divertito. “Spero che tutti gli spettatori si siano divertiti, poi li ritroveremo magari triplicati durante le gare di campionato, a partire dal 29 settembre, data del debutto interno in campionato contro Monza».