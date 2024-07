Pallavolo, esordio con doppia trasferta per la Megabox Vallefoglia in A1F

La terza stagione in A1 Femminile comincia lontano da Pesaro ma il calendario è complessivamente favorevole. C'è l'incognita di come sostituire l'infortunata Degradi

VALLEFOGLIA – L’avvio del campionato di Serie A1 Tigotà fissato per il weekend 5-6 ottobre comincerà in trasferta per la Megabox Vallefoglia. La squadra di Andrea Pistola giocherà addirittura due turni consecutivi lontano da casa. Esordirà sul campo del Bisonte Firenze di coach Simone Bendandi e dell’ex Giulia Mancini e poi sarà ospite della neopromossa Black Angels Perugia di un’altra ex come Beatrice Gardini.

La prima partita interna sarà alla 3’giornata contro la Uyba Busto Arsizio di coach Giovanni Caprara e con un’altra ex biancoverde come Francesca Scola nel roster prima di far visita all’altra neopromossa Cda Volley Talmassons dove ritroverà Botezat. Un poker di partite sicuramente abbordabili per il team biancoverde che, se dovesse partire forte potrebbe ritrovarsi subito con le migliori. Nel primo turno infrasettimanale del girone di andata alla 5’ giornata al PalaMegabox arriveranno le campionesse dell’Imoco Conegliano. Seguono Bergamo e Roma prima della finalista scudetto della passata annata Scandicci. Il secondo turno infrasettimanale è il 4 dicembre a Milano mentre il girone di andata si chiude a Cuneo il 15 dicembre. Il tradizionale turno di Santo Stefano si giocherà al PalaMegabox contro Perugia di giovedì. Sarà un match da sicuro sold-out e l’ultimo dell’anno prima di ripartire il 5 gennaio. Conegliano e Novara in trasferta e Chieri in casa saranno altri turni infrasettimanali.

Al termine delle ventisei giornate di Regular Season che si chiuderanno sabato 1 marzo in casa contro la Honda Oliviero Cuneo seguiranno i Playoff Scudetto,con i Quarti al meglio delle tre gare e Semifinali e Finali al meglio delle cinque. Nella passata stagione la Megabox ottenne la prima storica qualificazione alla post-season cedendo poi nel confronto diretto alla Savino Del Bene Scandicci poi finalista.

Le migliori 8 squadra al termine del girone di andata si qualificheranno per la Coppa Italia Frecciarossa: quarti tra le prime previsti tra il 29 e il 30 dicembre, Final Four in programma l’8 e il 9 febbraio 2025. Per la Megabox la qualificazione alla Coppa Italia è un altro obiettivo da raggiungere e che l’anno scorso era sfuggito. L’assenza certa di Alice Degradi per tutto il girone d’andata di certo non alimenta le ambizioni del club biancoverde alla terza stagione in massima serie.

La presentazione dell’80’ Campionato di Serie A Tigotà avverrà con un torneo quadrangolare che si giocherà a Courmayer tra quattro big del campionato come Conegliano, Scandicci, Milano e Novara i prossimi 20-21 settembre. Molto prudente l’analisi di coach Andrea Pistola: «Come sempre, è difficile dire ora se siamo stati fortunati o meno: nelle prime giornate quello che fa la differenza è il diverso grado di assemblaggio che hanno raggiunto le varie squadre, più che il loro valore assoluto. Magari è meglio affrontare una big ancora indietro piuttosto che una squadra meno attrezzata, ma che ha lavorato assieme sin dall’inizio della preparazione. Di sicuro, visto che nelle prime quattro giornate avremo tre trasferte, e alla quinta riceveremo Conegliano, dovremo fare di tutto per arrivare più pronti possibile per l’inizio del campionato»