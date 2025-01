Eccellenza, la Sangiustese VP travolge i Portuali Dorica e vede i playoff

ANCONA – Blitz perentorio della Sangiustese VP: i calzaturieri travolgono i Portuali Dorica nel recupero della prima giornata del girone di ritorno di Eccellenza. Tarulli, Cresci, Iommi e Grassi griffano il 4-1 maturato allo stadio Giuliani di Torrette. Poker intervallato dal momentaneo 1-2 di capitan Savini.

La gara

La contesa era prevista domenica 5 gennaio ma fu rinviata in seguito al tragico incidente avvenuto qualche ora prima a pochi passi dallo stadio dei Portuali Dorica. La Sangiustese VP mette le cose in chiaro presto, prestissimo: al 14′ è già 1-0, punizione chirurgica di Tarulli dal limite dell’area. Il raddoppio arriva al 24′ e al termine di un’azione corale da applausi: cross di Morazzini, Cresci sbatte su Tavoni ma poi ribadisce comunque la sfera in fondo al sacco. Gli anconetani si svegliano e collezionano occasioni, su tutte quella di Pangrazi che manca l’appuntamento con il gol per questione di millimetri. La rete che dimezza lo svantaggio arriva, comunque, a ridosso dell’intervallo: tiro di De Marco, fallo di mano ed è calcio di rigore, che capitan Savini trasforma in maniera perfetta. Un super Rossi nega il 2-2 a Testoni, rete del pari che aveva trovato però Pangrazi poco prima, annullata dal direttore di gara per una presunta spinta. Ed ecco l’intervallo.

La ripresa è meno equilibrata del previsto. La Sangiustese VP ringrazia il riposo, si compatta e non concede praticamente più nulla agli avversari. Iommi chiude i conti a ridosso dell’ora di gioco: piazzato di Crescenzi e il capitano ospite devia la sfera quanto basta per il 3-1. Nel finale, in contropiede, c’è gloria anche per Grassi, abile a convertire un contropiede nel 4-1 definitivo. La Sangiustese VP supera Montegranaro e Osimana in classifica, agganciando l’Urbania a -1 dalla zona playoff. I Portuali Dorica restano terzultimi.

La nuova classifica di Eccellenza

Maceratese 38, Montecchio Gallo 35, Chiesanuova 35, Tolentino 29, Urbino 28, Urbania 27, Sangiustese VP 27, Osimana 26, Montegranaro 25, Matelica 21, Montefano 21, Fabriano Cerreto 18, Monturano Campiglione 17, Portuali Dorica 15, Atletico Mariner 10, Alma Juventus Fano 3.

Il tabellino di Portuali Dorica-Sangiustese VP 1-4

PORTUALI DORICA: S. Tavoni, Candolfi, F. Tavoni, Testoni (62′ Trabelsi), Savini, Fabiani (62′ Lucesoli), Altieri (62′ Girolimini), Sassaroli (79′ Catalani), Pangrazi, Guzzini, De Marco (67′ Gioacchini). All. Ceccarelli.

SANGIUSTESE VP: Rossi, Morazzini (86′ Marini), Pasqualini, Iommi, Maquiesse, Tarulli, Cresci (75′ Di Giminiani), Crescenzi (91′ Innamorati), Cornero, Grassi (91′ Formentini), Cognigni (54′ Gaspari). All. Giandomenico.

ARBITRO: Pasqua di Vibo Valentia.

RETI: 14′ Tarulli, 24′ Cresci, 40′ Savini (rig.), 57′ Iommi, 90′ Grassi.

NOTE: amm. Testoni, Fabiani, De Marco, Sassaroli, Cresci, Gioacchini; rec. 2’+4′; spet. 90 circa.