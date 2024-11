Continua la favola del Fossombrone, che vince in casa 2-0 il derby contro la Fermana e vola al primo posto in classifica. Un successo nel segno di Casolla, che firma la doppietta con un gol per tempo. Standing ovation per il bomber del Fossombrone, sempre più capocannoniere del girone con 9 gol. Fermana invece sempre più nei guai, inchiodata all’ultimo posto in classifica a quota 7.

In vetta alla classifica, insieme al Fossombrone, c’è la Samb che pareggia 0-0 sul campo del Chieti, anche se i rossoblù avrebbero meritato la vittoria. Più Samb soprattutto nel primo tempo, mentre il Chieti esce fuori nella ripresa, con Forgione che sfiora il vantaggio. Il risultato però non si schioda dallo 0-0. Finale nervoso con la Samb che protesta per due presunti rigori non concessi dal direttore di gara.

Pareggio a reti inviolate anche per l’Ancona contro l’Aquila. Un risultato che va stretto ai dorici, che fanno la partita e vanno vicini al vantaggio in più occasioni nel primo tempo, senza riuscire però a sbloccare il risultato. Il L’Aquila bada più che altro a non prenderle, lasciando il portiere biancorosso praticamente inoperoso.



Finisce 0-0 anche il derby tra Vigor Senigallia e Recanatese. Dopo tre vittorie consecutive tra campionato e Coppa, la squadra di Clementi s’infrange sul muro dei leopardiani, reduci da due derby persi consecutivi. Buon esordio per il giovane mister Bilò sulla panchina giallorossa: per lui un punto che interrompe una serie negativa, anche se la classifica ancora preoccupa.



Il Castelfidardo vince 2-1 il match salvezza contro il Notaresco, con il gol del vantaggio di Nanapere e il raddoppio firmato da Baldini, entrambi nel primo tempo. Quando la squadra di Giuliodori sembrava in controllo del match, arriva il gol del Notaresco nel secondo tempo che riapre la gara. Gli abruzzesi ci provano nel finale, ma i padroni di casa legittimano il risultato sfiorando anche il terzo gol. Tre punti d’oro per i biancoverdi, che superano in classifica proprio il Notaresco ed escono così dalla zona play-out.



Pareggio per 0-0 anche in Isernia-Atletico Ascoli. I bianconeri proseguono la loro lunga striscia positiva (7 risultati utili consecutivi), in attesa del recupero contro l’Avezzano (con la gara interrotta sul 3-0 l’Atletico), che si giocherà mercoledì prossimo. Virtualmente gli ascolani potrebbero agguantare il terzo posto a quota 21 punti.

Pareggio preziosissimo per la Civitanovese sul campo del Teramo per 2-2. I marchigiani vanno per due volte in vantaggio, prima con Cosigliani e poi con Padovani (al primo gol stagionale). I padroni di casa però riescono sempre ad acciuffare il pareggio, poi nel finale sfiorano anche il clamoroso sorpasso, ma la squadra di Alfonsi resiste

CLASSIFICA

Sambenedettese 22, Fossombrone 22, Chieti 20, Teramo 20, Vigor Senigallia 18, Atletico Ascoli 18, L’Aquila 17, Isernia 16, Sora 14, Ancona 13, Castelfidardo 12, Termoli 12, Roma City 11, Recanatese 10, S. N. Notaresco 10, Avezzano 10, Civitanovese 10, Fermana 7.