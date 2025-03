Serie D, vittoria sofferta per la Samb. Recanatese-Ancona, che derby!

Derby tambureggiante quello tra Recanatese e Ancona. Finisce 3-2 per i giallorossi, già in vantaggio dopo appena 7 minuti con un tiro a giro di Alfieri, che si infila sotto l’incrocio. La Recanatese sfiora il 2-0 con Mordini, la cui conclusione si ferma sulla traversa. L’Ancona pareggia a sorpresa al 19’ con il colpo di testa di Martiniello (decimo gol), che sfrutta alla perfezione l’assist dalla sinistra di Pecci. Al 33’ i padroni di casa avrebbero l’occasione per passare di nuovo in vantaggio, su calcio di rigore, ma D’Angelo dal dischetto si fa parare la conclusione. Nel secondo tempo l’Ancona sorprende ancora la Recanatese e va di nuovo in vantaggio dopo appena 3 minuti, con il colpo di testa di Rovinelli sul calcio d’angolo di Gulinazzi, ma è decisivo il tocco sfortunato del difensore giallorosso Marchegiani. Giusto il tempo di esultare e la Recanatese raggiunge il pareggio, grazie ad un altro calcio di rigore (il secondo della partita). Stavolta D’Angelo non sbaglia, spiazza Laukzemis e firma il 2-2. I padroni di casa sfiorano il vantaggio con il sinistro al volo di Pierfederici, che trova una grande risposta dell’estremo difensore biancorosso. Poi in zona cesarini, al 95’ minuto, la Recanatese segna il gol vittoria con Raparo, che sotto porta piazza il colpo del definitivo 3-2.

La Samb soffre ma vince 1-0 contro l’Isernia. Tre punti d’oro per la squadra di Palladini, dopo quattro turni a secco di vittorie. I padroni di casa sbloccano subito il risultato al 2° minuto con Sbaffo, che raccoglie un cross dalla sinistra di Battista e mette a segno il suo primo gol in maglia rossoblù. La Samb sfiora il raddoppio con Eusepi (al rientro dopo l’operazione), che all’11’ colpisce la traversa sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Padroni di casa che sembrano in controllo della gara; l’unico pericolo arriva al 40’, quando Cascio dell’Isernia scheggia la traversa su calcio di punizione. E’ un primo campanello d’allarme, perché la Samb va in sofferenza nel secondo tempo, incapace di trovare il gol della sicurezza. Ne approfitta l’Isernia che mette all’angolo i padroni di casa alla ricerca del pareggio. Ci vuole il miglior Orsini per difendere l’1-0 fino al triplice fischio. Una vittoria preziosissima per la Samb, che allunga il vantaggio a +10 sulle inseguitrici, con otto giornate al termine del campionato.

Finisce 0-0 il derby tra Civitanovese e Vigor Senigallia, una gara vivace a dispetto del risultato. Inizia in attacco la Vigor, ma è la Civitanovese ad andare più vicina al gol nel primo tempo, prima con il colpo di testa di Passalacqua che all’11’ colpisce la traversa, poi con la conclusione di Macarof che fa la barba al montante alla destra di Campani. Partita aperta anche nel secondo tempo. Al 14’ la Vigor si rende pericolosa sulla punizione di Gonzalez deviata in angolo. Sugli sviluppi del corner Gabbianelli tenta la conclusione ma Petrucci sventa ancora il pericolo. Entrambi gli allenatori cercano il colpo vincente, inserendo forze fresche in attacco, ma il risultato non cambia.

Torna al successo l’Atletico Ascoli che batte 1-0 il Castelfidardo. Primo tempo con poche occasioni, anche per le condizioni del campo reso pesante dalla pioggia. A spezzare l’equilibrio è il rigore concesso ai bianconeri al 22’ e trasformato da Maio (7° gol in campionato). Poco dopo il Castelfidardo si divora il pareggio con Costanzi, pescato tutto solo dentro l’area di rigore. I biancoverdi vanno vicini al gol anche nel secondo tempo con Nanapere che sfiora il palo. L’Atletico resiste e porta a casa una vittoria che la proietta a tre lunghezze di distanza dalla zona play-off.

Pareggio amarissimo per la Fermana, che non va oltre l’1-1 in casa contro il Roma City. Partono meglio gli ospiti, ad un passo dal gol al 33’ con Marchi, ma Perri in uscita disperata riesce a salvare. Poi la Fermana si divora l’1-0 tre minuti dopo con Sardo, che conclude alto sopra la traversa da posizione favorevole all’interno dell’area piccola. Nel secondo tempo la Fermana entra in campo con un altro piglio e al 4’ va in vantaggio con Cucino, abile a girare in rete un cross dalla destra di Etchegoyen. I canarini sfiorano il raddoppio all’11’ con una girata in area di Tafa, deviata in angolo da Marchi. Nei minuti finali il Roma City si ricompatta e pareggia al 47’ con il colpo di testa di Limongelli su calcio d’angolo. Un gol che mette nei guai la Fermana, ultima in classifica a quota 22 insieme all’Isernia.

Ne approfitta il Notaresco, che batte 1-0 il Fossombrone e si porta a +3 sugli ultimi due posti in classifica, quelli della retrocessione diretta. Momento d’oro per gli abruzzesi, che conquistano la quarta vittoria (terza consecutiva) nelle ultime cinque partite.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 58, Chieti (-1) 48, L’Aquila 48, Teramo 47, Ancona 38, Fossombrone 37, Atletico Ascoli 35, Vigor Senigallia 34, Castelfidardo 33, Recanatese 32, Avezzano 32, Roma City 29, Sora 29, Termoli 28, Civitanovese 26, Notaresco 25, Isernia 22, Fermana (-2) 22.