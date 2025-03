Davanti a circa 2mila spettatori (ma senza i tifosi della Samb per il divieto di trasferta) finisce 2-2 il derbyssimo tra Ancona e Sambenedettese. Una partita nel segno degli ex, con le doppiette di Martiniello per i dorici e di Eusepi per i rossoblù.

Ancona avanti dopo appena 6 minuti, grazie al calcio di rigore trasformato da Martiniello. Penalty concesso per l’atterramento in area di Pecci da parte del portiere Orsini. Pareggia la Samb al 24’ sempre su calcio di rigore trasformato da Eusepi (altro ex della partita). La conclusione viene intuita e toccata dal portiere Laukzemis, con il pallone che sfugge dalle mani del portiere dorico e poi oltrepassa la linea di porta. Al 30’ la Samb ribalta il risultato sfruttando un’incertezza di Laukzemis, che smanaccia male un cross dalla destra e consegna la palla a Eusepi, che in spaccata insacca il 2-1. Nel secondo la Samb difende il vantaggio, ma nei minuti di recupero i dorici pareggiano, con un traversone dalla destra di Battistini su cui si avventa come un falco Martiniello che insacca il definitivo 2-2. L’Ancona difende così il quinto posto in classifica, mentre la Samb vede assottigliarsi il vantaggio sulla seconda, ora il Teramo, a -9 dai rossoblù.

Finisce 1-1 il derby della Val Musone tra Castelfidardo e Recanatese. Ospiti in vantaggio al 6’ minuto con Ferrante, che raccoglie un traversone dalla sinistra di Mordini e conclude in porta sorprendendo Munari. Pareggio del Castelfidardo al 29’, dopo un numero di capitan Fabbri che dribbla tutti e serve in area per Braconi che in scivolata infila Del Bello. Pochi minuti dopo però (al 34’) i padroni di casa restano in dieci per la doppia ammonizione comminata a Nanapere. Cambia l’inerzia della gara, con la Recanatese che nel secondo tempo prova a vincere la partita, ma il Castelfidardo arroccato in difesa riesce a proteggere il prezioso pareggio.

Pareggio per 1-1 anche tra Vigor Senigallia e Termoli. La squadra di casa va in vantaggio con Ferrara, che sfrutta la sponda di testa di Pesaresi e infila Palombo. Il Termoli, malgrado l’inferiorità numerica per l’espulsione di Allegretti, pareggia pochi minuti dopo con Ricci, che approfitta di uno svarione difensivo dei padroni di casa.

La Civitanovese vince 3-0 lo scontro diretto di Isernia e compie un passo importante verso la salvezza. La squadra di Senigagliesi passa in vantaggio al quarto d’ora con Capece, che raccoglie il suggerimento di Bevilacqua e conclude dai 25 metri trafiggendo il portiere Draghi. I rossoblu vanno vicini al raddoppio al 29’, ma stavolta Draghi è bravo a sventare il pericolo. Il 2-0 arriva però allo scadere del primo tempo con Brunet, bravo a intercettare un pallone sulla tre quarti di campo e involarsi verso l’area avversaria, dove conclude sul primo palo battendo l’estremo difensore dell’Isernia. Terza rete firmata nei minuti finali ancora da Brunet, mattatore di giornata con una doppietta.

Resiste un tempo la Fermana a Teramo, sconfitta di misura per 1-0. Partita equilibrata soprattutto nei primi 45 minuti, con la squadra canarina che prova a fare la partita, ma è il Teramo ad avere le occasioni migliori per andare in vantaggio. Clamoroso l’incrocio dei pali colpito dai padroni di casa con Pavone, poi Toure non riesce a ribadire in gol. Nel secondo tempo il Teramo diventa padrona del gioco e passa in vantaggio al 34’, con una conclusione dal limite di Pietrantonio, dopo un forcing prolungato della formazione di casa. La Fermana sfiora il pareggio nel finale con Karkalis. Parte male dunque l’avventura di Savini sulla panchina dei gialloblu, sempre più ultimi in classifica insieme all’Isernia, a 6 punti di distanza dai play-out.

Pareggio a reti inviolate tra Fossombrone e L’Aquila, al termine di una partita molto combattuta. Primo tempo equilibrato con un’occasione da gol per parte. Prima Broso per il Fossombrone non sfrutta un’uscita a vuoto di Michielin, poi Banegas per gli ospiti ruba palla in area e conclude in porta, trovando però una grande risposta di Bianchini. E’ ancora Banegas nel secondo tempo che ci prova con una doppia occasione. Poi il Fossombrone sfiora il gol vittoria nei minuti di recupero, con l’occasione capitata sui piedi di Pagliari, salvata sulla linea dalla difesa ospite. Punto prezioso conquistato dai biancoazzurri, sempre a -1 dal quinto posto dell’Ancona.

Finisce 0-0 anche Avezzano-Atletico Ascoli, con i bianconeri che restano ancora in scia alla zona play-off.

LA CLASSIFICA

Sambenedettese 59, Teramo 50, L’Aquila 49, Chieti (-1) 48, Ancona 39, Fossombrone 38, Atletico Ascoli 36, Vigor Senigallia 35, Castelfidardo 34, Recanatese 33, Avezzano Calcio 33, Sora 32, Roma City 29, Termoli 29, Civitanovese 29, Notaresco 28, Isernia 22, Fermana (-2) 22.